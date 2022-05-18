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    首頁　>　政治

    李鴻鈞：贊同每月公布監委出席率 LINE群若涉辦案應廢除

    立法院今舉行本會期第一次全院委員會，就總統咨文提名李鴻鈞為第六屆監委並監察院副院長一案進行審查，李鴻鈞出席進行說明並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院今舉行本會期第一次全院委員會，就總統咨文提名李鴻鈞為第六屆監委並監察院副院長一案進行審查，李鴻鈞出席進行說明並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    2022/05/18 11:57

    〔記者陳昀／台北報導〕外傳部分監察委員嚴重缺席攸關核心職權行使的彈劾審查會，監察院副院長被提名人李鴻鈞今在立院說明，他完全贊成每個月公布監委開會出席情形，讓監院更公開、透明；他也直言，若監察院長與監委的LINE群組干涉獨立辦案空間，應該廢除。

    李鴻鈞表示，任何監委行使職權的過程必須遵守憲法、監察法施行細則的自律原則，必須中立、不能有政黨色彩，站在人民和法的立場，沒做好就愧對人民，因此他絕對會把持這個原則，這也是他做人的原則。

    國民黨立委曾銘宗批評，部分監委開會出席率很低、甚至不出席，詢問李是否贊成每月公布監委出席情形？李鴻鈞回應，他完全贊成，國會透明化之前也常被要求，如果能更公開、透明當然是最好的，公布出席狀況本來就應該的。

    對於曾銘宗又問，監察院長是否合適與監委成立LINE群組？李鴻鈞反問：「LINE應該還好吧，委員覺得不妥嗎？」曾說「如果是討論案情，事情就大了！」李進一步表示，如果LINE群組有一定程度的約束、不討論公事，這是可以的，如果有干涉獨立辦案空間，這就應該廢除。

    針對曾銘宗詢問監院二度彈劾檢察官陳隆翔的看法？李鴻鈞表示，外界對監察院的期許，就是保持中立、沒有政黨色彩，依法論事，所做的事未來會面臨社會什麼批判，要對自己負責，此案引起社會大眾議論，但已經結案、他沒辦法介入，只能強調未來自己絕對會嚴守中立超然的原則。

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