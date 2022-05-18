加州教會槍擊案》台教會長許文堂籲政府禁止和統會成員入境

南加州台僑禮拜遭恐攻，台灣教授協會與台灣基督教長老教會18日一同召開記者會，呼籲遏止中國在台打手，並一同為遭難的鄭達志醫師默哀。（記者張嘉明攝）

2022/05/18 11:59

〔記者李欣芳／台北報導〕美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，造成1死5傷慘劇，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成員。台教會會長許文堂今天上午提出5點呼籲，包括外交部禁止和統會成員入境、外交部與僑委會清查是否有補助海外統促團體、國安會清查台灣統派與中國統戰部的關連、行政院或立法院應加速立法或修法對中國代理人的危害嚴加治罪、美國取消對和統會等有統促背景人士的居留權。

民進黨立委羅致政表示，統派人士不久前才針對八田與一的銅像進行切割的破壞行為 ，為台灣內部帶來緊張關係，希望政府未來能針對特定人士禁止入境，而他自己擔任立委，會嚴格檢視相關立法，希望草擬出針對仇恨罪相關罪行採取加重處罰的做法。美國有相關嚴格的立法針對仇恨罪有加重處罰，在台灣大家要防範未然、亡羊補牢。

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羅致政認為，美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，凸顯台灣法制還有不夠完善之處。

台教會今天上午舉行「南加州台僑禮拜遭恐攻，台教會籲遏止中國打手」記者會，這場記者會由長老教會與台教會主辦，長老教會總會議長戴碩欽、副議長彭志鴻、總幹事陳信良等多位教會幹部出席，許文堂、羅致政在記者會中做了以上表示。

許文堂指出，美國國務院於2020年認定，「中國和平統一促進會」受中共中央統戰部控制，為中華人民共和國的外國團體，而非單純在美國的非營利組織，且和統會有成員多次入境台灣，由於和統會為中國所指揮的組織，因此呼籲外交部禁止「中國和平統一促進會」成員入境。

許文堂表示，外交部、僑委會應清查在外各單位是否有補助統促團體，若有，應取消補助，因為不應拿台灣人納稅錢去補貼統促團體。

許文堂認為，2017年和統會組團來台，透過管道安排拜會國內有關團體，國安單位應清查台灣統派與中國統戰部的關連。

至於在法制面，許文堂呼籲行政院、立法院應加速立法或修法，對外國代理人危害台灣的民主自由嚴加治罪，無論法案名稱是《外國代理人法》、《境外勢力影響透明法》或《反滲透法》，總之應加速通過相應法律以維護國安。

許文堂最後表示，呼籲美國政府嚴懲仇恨罪，取消有統促背景人士的居留權，避免中國統戰組織透過自由民主遂行恐怖主義。

南加州台僑禮拜遭恐攻，台灣教授協會與台灣基督教長老教會18日一同召開記者會，呼籲遏止中國在台打手。（記者張嘉明攝）

台灣教授協會會長許文堂。（記者張嘉明攝）

美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，奮勇抵抗的台裔醫師鄭達志不幸遭槍擊身亡，長老教會今天上午與台教會舉行記者會，為英勇罹難的鄭達志默哀。（記者李欣芳攝）

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