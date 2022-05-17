潘孟安施政報告後 蔣月惠下跪又丟資料遭議長3度制止

縣議員蔣月惠（舉牌者）抗議，議員唐玉琴（右一）、議員李世斌（中，站立者）等人接著站起來表達意見。（記者羅欣貞攝）

2022/05/17 14:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣議會正召開第19屆第7次定期大會，今天（17日）是屏東縣長潘孟安進行施政總報告，就在50分鐘的報告結束後，縣議員蔣月惠提問與報告內容無關的「屏市建民路、光復路拓寬徵收案」，還高舉抗議牌，接著又下跪、丟資料，遭議長周典論3度制止，請她「不要影響議事程序」；最後議事在一團混亂中散會。

屏東縣長潘孟安今天按慣例不看稿，進行50分鐘的施政總報告，結束之後，屏東縣議會議長周典論問在場議員，對縣長施政報告有沒有意見。

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議員蔣月惠首先發言，並舉起寫著「抗議強拆建民光復民宅路廢徵收」的看板，高喊「抗議」，接著還下跪，續問「縣長為什麼強拆光復路？跪著求你，他們在哭泣」、「請縣長回答，會強拆嗎？」議長周典論加重語氣請她起來，並提醒「不要影響議事程序」。

接著現場有其他議員舉手要發言，議員唐玉琴舉手提問「要不要繼續開會？」議員李世斌也舉手提問關於疫情影響國中教育會考的問題，希望能加派人手加快開出居隔單，保障確診考生補考權益；但是現場鬧哄哄，提問還沒來得及被回覆，蔣月惠繼續高舉牌子，呼喊「議長，我的問題都沒有回答？」

議長周典論立刻提醒「蔣議員，再這樣是擾亂議事程序！」，蔣月惠高喊「議長偏心！」周典論再度提高分貝對蔣月惠說明，「我剛剛跟妳說，在縣長還沒有答覆以前，請各位議員針對縣長的施政總報告內容提出，如果是業務或者地方事務，請在縣政總質詢業務報告提出」。

蔣月惠不滿，還是舉著抗議牌子，隨後又把座位上書面資料拿起往前丟，嚇到坐前面的其他議員，議長周典論再次提醒「蔣議員妳這樣是故意擾亂議事秩序」。後來議員李世斌提臨時動議散會，周典論詢問「各位議員有沒有覆議？」議員們紛應覆議。周典論敲下議事槌「覆議成立，大家散會！」

議長周典論（最後排中）多次提醒議員蔣月惠。（記者羅欣貞攝）

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