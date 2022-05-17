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    同一時地被開2次超速 藍委批烏龍罰單傷警專業

    國民黨立委萬美玲接獲民眾陳情，收到警方開的2張同時、同地點的烏龍罰單。（萬美玲國會辦公室提供）

    國民黨立委萬美玲接獲民眾陳情，收到警方開的2張同時、同地點的烏龍罰單。（萬美玲國會辦公室提供）

    2022/05/17 15:38

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委萬美玲接獲民眾陳情，該民眾收到2張在同個時間點超速的罰單，罰單違規地點分別在國道3號「北向」74.3公里處及國道3號「南向」74.3公里處，超過限速則又分別是49公里及28公里，萬批評，影響警察的專業形象，更給人為了績效亂開罰單的刻板印象。

    據萬美玲國會辦公室了解，該罰單中的照片是由員警拍攝，為拍攝車頭後回過頭再拍攝一次，因此出現2張同時間、同地點的照片，還開出超速罰單而釀烏龍。

    萬美玲表示，接到民眾陳情後，立即向警政署瞭解罰單從拍照、製單到寄送給民眾的作業流程，根據警政署的說明，民眾收到罰單前，至少要經過6道關卡審核，依序是開單員警、分隊承辦人、分隊長、大隊承辦人、組長，皆確認無誤後，再交由委外廠商做最後審核，確認內容無誤才會將罰單寄送給違規民眾。

    萬美玲指出，每張罰單如果按照標準作業程序至少要經過5名員警及1名委外廠商承辦人審核，如果每次審核都相當謹慎，根本不至於出現烏龍罰單，國道警察局製單的過程恐怕並沒有按照標準作業流程進行審核。

    萬美玲指出，根據國道警察局提供的資料顯示，106年至110年，國道警察局針對駕駛人違規超速總共開出142萬3551張罰單，其中民眾提出申訴的案件數僅有7553案，申訴成功案件更只有180件，可見多數民眾接到罰單都是選擇信任國道警察開出的罰單，出現烏龍罰單，除了損及警察單位專業的形象，也會讓民眾質疑超速罰單的準確性。

    萬美玲說，對於基層員警認真執勤的辛勞給予高度肯定，但也希望警察進行相關裁罰作業時，必須更加謹慎，不要再讓人民認為警察就是為了績效亂開罰單，甚至再出現這樣同一時間同一台車，分別在國道「北向」及「南向」超速的烏龍罰單。

    國民黨立委萬美玲接獲民眾陳情，收到警方開的2張同時、同地點的烏龍罰單。（萬美玲國會辦公室提供）

    國民黨立委萬美玲接獲民眾陳情，收到警方開的2張同時、同地點的烏龍罰單。（萬美玲國會辦公室提供）

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