救國團將期刊收入列自籌經費 黨產會委員酸「非常無辜」

黨產會委員許有為（持麥克風者）今日質疑，青年期刊怎會是自籌收入？救國團所發行「北市青年」，當年不是自願訂閱，而是掛在學校註冊單一起收取，他當年不繳不能完成註冊。救國團律師劉昌坪當場辯駁，這不是救國團去逼你繳的。許有為反酸說，救國團「非常無辜」，非常無辜將這筆經費列為自籌經費。（翻攝直播）

2022/05/17 14:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日舉行「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證程序，雙方代表唇槍舌戰。救國團會計師余景仁推估，救國團從1970年至1989年的自籌經費收入，合計29億7713萬多元，其中青年期刊收入2億1573萬元，應非屬不當取得財產。黨產會委員許有為質疑，青年期刊怎會是自籌收入？救國團所發行「北市青年」，當年不是自願訂閱，而是掛在學校註冊單一起收取，他當年不繳不能完成註冊。救國團律師當場辯駁，這不是救國團去逼你繳的。許有為反酸說，救國團「非常無辜」，非常無辜將這筆經費列為自籌經費。

救國團今日主張，本次聽證重點是救國團財產是否不當取得財產，關於救國團的經費來源，歷年提供服務的收入、受當時政府委任辦理相關活動取得對價之結餘，這部分應該不是黨產條例所稱的不當取得財產。

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余景仁指出，救國團收入主要分三大類，有自籌經費收入、委辦經費收入、合辦經費收入。其中，「自籌經費收入」包含寒暑假期及各項活動收入、社團班對收入、發行青年期刊收入、縣市育樂中心等服務收入、地方配合款、服務社收入、事業單位收入、活動中心收入。

余景仁聲稱，救國團早期財務相關資料，因已逾法令規定保存的保管期限，原始會計憑證資料均已銷毀，所以用救國團早期的活動報告書及財務資料，合理推估1970年至1989年的各項活動收入與餘絀。

他推估，在自籌經費收入，合計是29億7713萬多元，含「寒暑假期及各項活動收入」6億6277萬元、社團班隊收入1億3317萬元、青年期刊收入2億1573萬元、縣市育樂中心7649萬元、地方配合款2億2812萬元、估計利息10億1274萬元。

黨產會委員饒月琴表示，黨產會收集的資料都是實際財務數字為主，救國團推估的數字，參考價值不是那麼大。救國團推估的自籌款收入約30億元，推估利息10億元，利息將近3分之1，這利率不太合理。

黨產會委員許有為問及，救國團自籌經費有包含青年期刊收入，是包含哪些期刊？余景仁回應，青年期刊。許有為接著說，就是每個縣市會有青年期刊，例如台北市是「北市青年」，對不對？救國團秘書處長鄭斐文表示，青年期刊在各縣市都有不同名稱，例如「北市青年」、「高市青年」等。

許有為追問，救國團把青年期刊收入列在自籌經費，可是訂戶不是自由意願的訂期刊，而高中生註冊時，這一筆費用就列在註冊單裡面，名目寫「北市青年訂閱費」。鄭斐文說，青年期刊裡面文章都是學生投稿，至於有一陣子是列在學校雜費收入，如果學生家長不願意付的話，「我們也不強制」，這個主要是依學校，因為學生有發表園地，一般學校都不會拒絕。

許有為批評，所以救國團很無辜，都是學校強迫學生訂閱，然後救國團很無辜地有這一筆收入，這種強迫學生訂閱否則不能夠註冊的收入，能夠算在自籌經費裡面？

救國團委任律師劉昌坪回答，關於有沒有不繳這筆錢就不讓人入學的事實，如果有的話，應該拿出人事時地物，今天的討論要經過正當行政程序及司法判決的檢視。「我很想跟你討論，有哪一個學生因為這樣無法入學」？

許有為直言，「我啊！」劉昌坪反問，你沒有辦法入學？許有為回應，「我沒有辦法完成註冊程序」，最後就是高中6個學期，每個學期都繳。劉再追問，所以你是被迫繳納？是哪一所學校。許有為說，以前是念成功高中。

劉昌坪認為，可能要請成功高中來說明，這不是救國團去逼你繳的。許有為酸說，我們在場都知道救國團非常無辜，非常無辜的將這筆經費列為自籌經費」。

救國團秘書處長鄭斐文（左）、委任律師劉昌坪（中）、救國團會計師余景仁三人今日代表救國團出席黨產會聽證會。（翻攝直播）

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