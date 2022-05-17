民進黨鹿港區縣議員初選民調出爐

民進黨彰化縣黨部主委邱建富（圖中）公布鹿港區縣議員民調結果，藍駿宇（圖右）初選過關，陳益昌（圖左）初選落敗。（記者劉曉欣攝）

2022/05/17 12:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨鹿港區（鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）縣議員初選民調今天出爐，共有4人登記，將提名3人，首度轉戰縣議員的31歲秀水鄉代表藍駿宇獲得初選第二名，還贏過爭取連任的楊妙月，展現新生代實力！

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，鹿港區縣議員應選7人，黨部決定提名3人，其中包含有1名婦女保障名額，這次共有4人登記，分別為爭取連任的葉國雄、楊妙月，以及秀水鄉代表藍駿宇與福興鄉代會副主席陳益昌。

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邱建富表示，昨天晚上的由趨勢、典通公司進行電話民調，今天上午公布民調結果，民調前3名依序為葉國雄、藍駿宇與楊妙月，第4的是陳益昌。

藍駿宇從東吳社會系畢業後，曾擔任前彰化縣長魏明谷隨行秘書、秀水鄉公所秘書，上回首次參選就高票當選秀水鄉代表，這次在各界勸進下首次轉戰縣議員，並通過民調考驗；藍駿宇表示，感謝鄉親的支持，通過民調只是第一步，接下來最重要的是打贏年底的選戰，實現服務人群的理想！

面對民調落敗，陳益昌強調，他不打算回去選鄉代表，至於年底選戰會不會缺席，這一切他都要從長計議，回去跟支持者好好討論，目前還沒有做出最後的決定。

民進黨鹿港區縣議員民調出選雖然提名3人，只有4人登記，但因為這4人都是有備而來，並且勢在必得，尤其陳益昌更打出「福興鄉不能沒有議員」為口號，讓初選階段就非常激烈，而藍駿宇因為本身是秀水鄉代表，加上前鄉長梁禎祥團隊的全力相挺，並獲得泛新潮流的支持，終於殺出重圍，通過初選。

民進黨彰化縣今年縣議員民調初選部分，已完成彰化區與鹿港區，年輕世代表現非常亮眼，彰化區初選過關的有26歲楊子賢、27歲黃柏瑜、30歲許雅琳，如今再加上31歲的藍駿宇，也代表彰化政壇進入世代交替的關鍵時刻！

彰化秀水鄉代表藍駿宇首次挑戰縣議員，贏得民進黨初選。（記者劉曉欣攝）

彰化縣福興鄉代會副主席陳益昌爭取民進黨縣議員提名落敗，他說不會再選鄉代表，至於年底選不選，還要與支持者討論。（記者劉曉欣攝）

爭取連任的彰化縣議員葉國雄，在民進黨的黨內民調排名第一。（取自葉國雄臉書）

爭取連任的彰化縣議員楊妙月，是前鹿港鎮長黃振彥的妻子，這次民調排名第三。（楊妙月提供）

民進黨彰化縣黨部公布鹿港區縣議員民調結果，民調前三名依序為葉國雄、藍駿宇與楊妙月。（民進黨彰化縣黨部提供）

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