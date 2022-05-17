立院三讀「威權時期回復條例」 被害者賠償1200萬

立法院今三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，明定行政院設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，處理威權統治時期，國家不法行為被害者權利的回復、賠償及財產返還等事項，明定因威權統治致被害者死亡或失蹤，賠償金為1200萬元。（資料照）

2022/05/17 11:48

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，明定行政院設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，處理威權統治時期，國家不法行為被害者權利的回復、賠償及財產返還等事項，明定因威權統治致被害者死亡或失蹤，賠償金為1200萬元。

促進轉型正義委員會將於今年5月底完成階段性任務解散，為讓公告撤銷的案件被害者或家屬的權利回復有明確法源依據，行政院會提出「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」送立法院審議，今在立院三讀通過。

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三讀條文明定，由行政院設財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會（簡稱權利回復基金會），處理權利回復條例所定賠償及權利回復相關事項。

條文明定，權利回復基金會置董事13人，其中相關機關代表6人、社會公正人士及學者專家4人、被害者或其家屬代表3人，董事任一性別比例不得少於總人數3分之1，同一政黨比例不得逾總人數3分之1。曾於威權統治時期參與國家不法行為者，不予遴聘為董事，已遴聘者解聘。權利回復基金會處理本條例所定事項所需公有財產，得由政府機關無償提供使用。

三讀條文明定威權統治時期範圍，是指自中華民國34年8月15日起至81年11月6日止，國家不法行為是指促進轉型正義條例第6條及第6條之1認定的司法不法行為及行政不法行為。被害者定義為指威權統治時期因國家不法行為致生命、人身自由、財產、名譽受侵害者。

三讀條文明定相關賠償範圍及賠償金額，明定受死刑執行、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤，賠償金為1200萬元﹔受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數賠償金額計算。相關賠償金額，由權利回復基金會經職權調查後，決定賠償金額。

此外，三讀條文明定被害者及家屬，得向權利回復基金會申請核發名譽回復證書。被害者尚生存者，其家屬申請不受影響。

因國家不法行為致財產所有權被剝奪的被害者，三讀條文明定，被害者得檢附具體資料，以書面向權利回復基金會申請權利回復﹔被害者死亡，得由其家屬申請之。

財產所有權的權利回復，條文明定，原財產現屬公有財產而有用途廢止、閒置、低度利用或不經濟使用者，應返還原財產﹔原財產有政府機關以外第三人不當取得，而屬第三人所有的情事者，應命該第三人返還原財產。若財產已減失致不能返還，則以金錢賠償之。金額按財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表計算。

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