居隔0+7 居檢卻7+7 立委轟「反科學」歧視性政策

時代力量立委邱顯智（左）與王婉諭（右）今早於立法院議場前質疑，指揮中心針對入境者居家檢疫政策仍維持「7+7」完全不合理，更痛批這是「反科學、反人權」的歧視性政策。（立委邱顯智國會辦公室提供）

2022/05/17 11:40

〔記者楊丞彧／台北報導〕指揮中心昨天宣布，若已經打滿三劑疫苗的確診者同住家人，未來將不需進行居家隔離，僅需進行7日的自主健康管理，即所謂「0+7」；然而，針對國外入境者的居家檢疫天數，卻仍然維持7+7。對此，時代力量立委王婉諭、邱顯智今質疑居家檢疫7+7政策之合理性，更批評此政策思維與「走向共存」相悖，直指此舉是「反科學、反人權」的歧視性政策。

王婉諭表示，昨天指揮中心公布的新政策，是在共存趨勢下，不得不兼顧疫情發展和行政量能的選擇，而多數國家中也有類似政策，其中一個重要的控制因子，就是以疫苗接種劑數作為標準，來劃分疫情管制。這不僅是醫療和公衛的考量，也是鼓勵人民接種疫苗。

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王婉諭質疑，若是要走向共存，為什麼境外返台者至今仍採「7+7」，不僅上機前要提供陰性報告、落地後還要再篩檢一次，之後還要再花那麼多時間和精力，進行長達一週的居家檢疫。現在每日本土確診數遠高出境外移入確診數百倍，這不僅在比例原則上失衡，更對目前嚴重量能不足、高度限縮的行政資源造成沉重的負擔。另外，也阻礙國際交流和商業合作。

王婉諭強調，以篩代隔、以疫苗接種劑數來取代隔離，才是恢復正常生活的關鍵。指揮中心如果真的抱持「走向共存」的政策思維，就應該儘速推動縮短入境檢疫天數，別再故步自封，別再用陳舊的思維來面對防疫。

邱顯智直言，把入境者等同確診者的邊境管制，根本是「反科學、反人權」的歧視性政策。指揮中心的意思就是，不管你打幾劑疫苗，不管你入境採檢結果，通通認為你的風險跟境內確診者一樣高。

邱顯智痛批，這不僅沒有科學根據，對國內疫情控制毫無幫助，更是傷害社會經濟各層面的交流活動。邱顯智呼籲指揮中心，應公布入境採檢陰性的國人與各國旅客，在隔離期間確診的數量、比例是多少？各來源國別有無重大差異？維持這種檢疫政策的道理何在？

邱顯智更質疑，若是指揮中心口口聲聲擔心變異株影響，那麼針對境內數百倍的確診個案，指揮中心到底每天做了多少個基因定序？追蹤出來的病毒株分布為何？

邱顯智強調，台灣是個面向世界的經貿大國，通商往來、國際交流就是我們的血脈，針對疫情風險已顯著低於我國的來源國別，針對打滿三劑的陰性入境者，實在沒有道理繼續維持把入境者當成確診者的荒謬政策。

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