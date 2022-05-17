基市議員第一位 張顥瀚確診

基隆市議員張顥瀚確診。（記者盧賢秀攝）

2022/05/17 10:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員張顥瀚在臉書公布他確診了，向選民告假，他也是基隆市31名市議員中第一個確診的議員，目前是議會總質詢時間，採書面質詢，市議會表示，議會已清消多次。

張顥瀚昨晚在臉書貼文說，要跟好朋友們說聲不好意思，接下來必須向大家告假幾天，改由電話及線上服務，「因為我確診了」。

請繼續往下閱讀...

張顥瀚指出，他昨天頭痛、發冷，立即服用普拿疼仍壓不住症狀，快篩陽性到醫院採檢PCR陽性，確定染疫，拿藥回家進行進入7+7確診者居家照護模式。

張顥瀚說，他已暫停所有行程、會勘及配送防疫物資工作，同時要求服務處同仁立刻快篩及辦公環境的消毒。服務處會持續運作，但這2天不開放民眾進入。民眾若有任何需要服務，可聯絡服務處或是私訊臉書粉絲專頁、好漢LINE，不便之處還請大家多多見諒。

除了議員張顥瀚確診外，採訪市議會的記者和市府工作人員已數人確診，市議會機要秘書藍正宗表示，市議會已清消多次，今天起總質詢採書面質詢，下週才會開會，希望市議員選民服務時注意防疫措施。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

基隆市議員張顥瀚確診，是基隆第一位議員確診。（取自張顥瀚臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法