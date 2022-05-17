蔡總統就職將滿6週年 民眾黨團批6項缺失

台灣民眾黨立法院黨團召開「蔡英文就職六週年總體檢」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/05/17 10:17

〔記者林良昇／台北報導〕520在即，蔡英文總統就職將滿六週年，立法院民眾黨團今批評政府各項施政決策不明，呼籲關注物價、能源、勞工、住居、疫情及淨零排碳等6大缺失，並提到應加速推動「氣候變遷因應法」，務實面對能源問題及氣候風險。

立院民眾黨團今召開記者會評價蔡總統就任六週年。民眾黨團總召邱臣遠指出，台灣面臨「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」等6大缺失。

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邱臣遠指出，蔡總統元旦談話才保證「政府會持續確保物價平穩」，然而根據主計總處公布消費者物價指數（CPI）持續攀高，4月已經達到3.38%，萬物齊漲，「民生物資漲價之亂」，讓人民陷入「缺」與「搶」的失序循環當中。

邱臣遠表示，在物價上漲壓力下，全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減0.04%，是近5年首次全年負成長，必須儘速制定「最低工資法」，將「國家經濟發展狀況、躉售物價及民生物價變動狀況、勞工工資、家庭收支情形、住宿成本、就業扶養比」等數據納入最低工資調漲參照數據中，期盼行政院儘速提出版本；同時勞保年金改革，也是民進黨對勞工的具體承諾，呼籲政府應該要儘快兌現，保障勞工權益。

民眾黨立委張其祿表示，根據營建署統計，全國平均房價所得比已從2016年的8.46倍成長至2021年第4季的9.46倍，今年2月份全國租金指數為105.25，再刷史上新高。加上輸入性通膨如進一步惡化為「停滯型通膨」，國民消費行為更為謹慎保守，消費市場緊縮造成經濟發展再度受挫，都可能讓國民繼續通向水深火熱，人民離居住正義越來越遠。

民眾黨立委高虹安表示，這波疫情以來確診總數突破80萬人，死亡數累計超過1000人，雖有編列8400億的防疫預算，卻依舊發生物資、醫療量能及檢疫量能不足等問題，種種亂象顯示指揮中心並沒有做好準備，中央決策不明，讓民眾缺乏安定感。

民眾黨立委蔡壁如表示，今天是517大停電一週年，去年這個時間各地還在分區供水，面對極端氣候風險，政府應該及早因應，不能靠天吃飯。

蔡壁如說，蔡總統6年前的就職演說提到要為年輕人打造一個更好的國家，並不會忘記對環境的責任；但現在碳費2024年才要課徵，淨零路徑8年8800億元，推給下一屆才要開始編列預算，今年是淨零轉型關鍵年，但行政院最近提出的環保署組改案卻充滿矛盾，把原本要納入環資部的機關，原地萎縮變成環境部，如何淨零轉型，讓人非常懷疑。

民眾黨團認為，蔡政府執政邁向第7年，民生物價不斷上漲，房市三箭仍未達成，再加上防疫步調混亂，民眾生活越來越苦，安居樂業的夢想仍很遙遠，未來又要面臨氣候變遷與淨零碳排，企業轉型亟需政府協助，政府必須拿出相應的作為，不能讓民眾自己看著辦。

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