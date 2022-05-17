很多藍軍都已洩氣！李彥秀提醒蔣萬安：謹慎處理論述 鞏固基本盤

國民黨立委蔣萬安。（資料照）

2022/05/17 09:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副秘書長李彥秀今日上午接受廣播節目專訪時指出，國民黨立委蔣萬安25日出關之後，在台北市長選舉上面，將有機會打出自己的節奏，她並說，蔣萬安應該思考如何讓所有小雞的得票數，都成為市長得票數，這是非常重要的問題，因為台北市副市長黃珊珊雖然是以無黨籍身分參選，但背後有台北市長柯文哲，如果每一個論述沒有處理好，選票就有可能流到黃珊珊那邊，因此蔣的論述應該謹慎小心。

她強調，現在很多藍軍都已經洩氣，蔣萬安必須顧好藍軍的基本盤，要凝聚而非分散大家，讓支持者願意走出來投票，拿回台北市，國民黨的2024選舉才有機會。

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談到2024立委選舉，李彥秀透露，她曾經與國民黨主席朱立倫深談過，台北市內湖南港區的立委選舉，要提名能贏過民進黨立委高嘉瑜的人選，「至少這兩年我不是這個人選」﹔面對主持人追問，難道不考慮今年選上台北市議員之後，2024年再選內湖南港區立委？李彥秀說，目前她沒有這樣的規劃，並強調把當下做好才最重要。

此外，針對外傳黨中央有意徵召立委魯明哲參選桃園市長，李彥秀今回應，相關訊息目前都還不是非常完整，她也不宜對外做太多的說明，目前兩位已經表態的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強也都還在跑基層耕耘，等到了適合提名的時間點，大家都一定有機會坐下來談，現在就讓大家盡量去衝，讓民眾看到自己努力，苗栗縣的情況也一樣，最後出線人選，一定會根據科學數據。

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