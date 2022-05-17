基隆號軍艦染疫 傳艦長等多位軍官陽性丶全艦官兵艦上隔離檢測

海軍戰力最強的紀德級軍艦之一丶舷號1801的基隆號軍艦，艦上官兵確診，並傳出包括艦長在內的多位軍官快篩陽性反應丶全艦300位官兵都在艦上等待PCR檢測。（資料照）

2022/05/17 09:04

〔記者羅添斌／台北報導〕繼海軍汾陽號軍艦官兵染疫丶艦上數十位官兵隔離，海軍戰力最強的紀德級軍艦之一丶舷號1801的基隆號軍艦，艦上官兵確診，並傳出包括艦長在內的多位軍官快篩陽性反應丶全艦300位官兵都在艦上等待PCR檢測，目前軍艦靠泊在蘇澳軍港內，宜蘭縣衛生局已派員協助登艦檢測。

海軍艦隊指揮部今（17）日表示，所轄168艦隊基隆軍艦於海上完成任務返港期間，因一名官兵身體不適，經快篩呈陽性反應，返港後即實施全艦快篩，並針對快篩陽性者實施PCR檢測；確認陽性者，依防疫規定實施隔離。

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海軍艦指部進一步說明，已與確診者完成個人及家屬溝通，並調整兵力，不影響戰備任務遂行；另依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導，完成全艦消毒，人員分流及區隔管理。

海軍艦指部強調，於艦艇執行任務前，均依防疫政策完成風險管控規劃，以確保戰備任務遂行；將持續提醒官兵做好個人衛生防護，避免出入人潮眾多場所，確保官兵健康與部隊戰力。

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