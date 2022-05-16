「省議會與戰後台灣民主運動」 全台巡迴展起跑

首屆「省議會與戰後台灣民主運動」研討暨巡迴展，今天上午在桃園開南大學圖書館揭開序幕。（記者蘇福男攝）

2022/05/16 20:17

〔記者蘇福男／高雄報導〕首屆「省議會與戰後台灣民主運動」研討暨巡迴展，今天上午在桃園開南大學圖書館揭開序幕，前台灣省諮議會諮議長、財團法人和平文教基金會董事長余玲雅表示，台灣人百年前爭取設置議會，民主果實得來不易，在烏俄開戰之際，回顧省議會歷史，有助民眾了解台灣民主自由的可貴。

由和平文教基金會主辦的「省議會與戰後台灣民主運動」研討暨巡迴展，預計在桃園、雲林和高雄連辦3場，首場今天在桃園開南大學圖書館熱鬧登場，由連任3屆省議員、前省諮議會諮議長余玲雅主持，與會人員包括前省議員及立委邱創良、前立委鄭寶清、前省參議員王添灯家屬、國史館台灣文獻館主秘林明洲、開南大學董事長顏志光和校長林玥秀等人。

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前省議員許信良和前立委邱垂貞因疫情影響，今天不克與會。

余玲雅表示，台灣議會設置請願運動從1921年至1934年歷時14年，共提出15次請願，最後雖功敗垂成，但過程不斷啟迪民智，散播議會政治的思想種子，功不可沒。

戰後1946年設立台灣省參議會、1951年成立臨時台灣省議會、1959年起改為正式省議會，直到1998年配合精省政策省議會改制為省諮議會，省議會逾半世紀先後出現凝聚在野民主勢力的「五龍一鳳」、爆發雷震案反對運動沉寂一時，直到1970年代才有黨外新生代議員的崛起，省議會對台灣的民主自由發展影響深遠。

前台灣省諮議會諮議長、財團法人和平文教基金會董事長余玲雅（右2）導覽解說逾半世紀的省議會歷史。（記者蘇福男攝）

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