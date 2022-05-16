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    過去美國講「不支持台獨」 陳明通：是被中國「情緒勒索」

    國安局長陳明通今天在立法院答詢時表示，美國過去講「不支持台獨」，是要跟中國修好關係，時任總統柯林頓在上海演講說不支持台獨，從此北京政府幾乎是「情緒勒索」，講到後來連美方覺得「咁有需要」，後來就不講了。（記者廖振輝攝）

    國安局長陳明通今天在立法院答詢時表示，美國過去講「不支持台獨」，是要跟中國修好關係，時任總統柯林頓在上海演講說不支持台獨，從此北京政府幾乎是「情緒勒索」，講到後來連美方覺得「咁有需要」，後來就不講了。（記者廖振輝攝）

    2022/05/16 19:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國國務院官網日前更新美台關係的文字描述，刪除「美國不支持台灣獨立」等用語，受到關注。國安局長陳明通今表示，美國過去講「不支持台獨」，是因為1996年台海危機後，要跟中國修好關係，時任總統柯林頓在上海演講說不支持台獨，從此北京政府幾乎是「情緒勒索」，任何政府上台都要求講這句話，講到後來美方覺得「咁有需要」，後來就不講了。

    立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢；民進黨立委劉世芳質詢指出，美國國務院更新官網內容，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等內容，是否代表美國的一中政策是否已經在改變。

    陳明通說，其實美方也很清楚，政策並沒有改變，而一個例子就是美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月20日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和通話，事後中國稱奧斯汀說「美國堅持一個中國原則」，美國以前都不會作聲，但這次罕見地清楚說，奧斯汀並沒有這樣說，這表示長期以來北京一直想「吃人家豆腐」，想將「一中政策與一中原則」把它結在一起。

    田中光說，國務院的官網從2018年沒有修訂過，這次是修訂2018年的正式文字修訂，取消兩個非常重要的部分，而美國說一中政策沒有改變，要從字裡行間看到質變，使台灣跟美國關係，立下更堅強的基礎，這次把「台灣關係法」拉到第一個位置上，這是非常重要的轉變，「美國現在說他的一中政策沒有改變，要聽的他話，但是要看他的字裡行間」。

    陳明通說，為什麼美國會講不支持台獨，是1996年台海危機，美國要跟中國修好關係，時任總統柯林頓在上海演講說不支持台獨，從此之後北京政府幾乎是情緒勒索，任何政府上台，都要美方講這句話，講到後來人家覺得「咁有需要」，後來就不講了、沒有需要嘛，當初是在那個情境的話。美國對台政策是什麼，「台灣關係法」已經講得很清楚。

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