陳時中選哪？ 蔡其昌分析：不會選桃園、重點在雙北

立法院副院長蔡其昌接受專訪表示，陳時中應該不會選桃園，而是會將重點放在雙北地區，若只能選一邊取勝，那陳時中去台北的機會最高，「因為贏台北比贏新北重要」。（《震傳媒》提供）

2022/05/16 17:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕受到疫情影響，衛福部長陳時中何時會參選，成為外界焦點。對此，立法院副院長蔡其昌接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，陳時中應該不會選桃園，而是會將重點放在雙北地區，若只能選一邊取勝，那陳時中去台北的機會最高，「因為贏台北比贏新北重要」。

蔡其昌分析，今年大環境對於綠營選情，相對於2018年有利，例如政黨支持度，民進黨支持度高出國民黨、民眾黨很多。至於疫情是否影響民進黨選情，蔡其昌指出，中央一定要快速解決問題，過去2年防疫表現算是政治紅利，但最後的收尾很重要。

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談到陳時中會參戰哪一選區？蔡其昌認為，「桃園應該不需要用到陳時中，鄭運鵬委員表現也非常優秀，如果給他機會，相信也會表現得很好，而陳時中不是台北就是新北，主要就是看黨內怎麼布局，如果雙北有機會都贏，就應該都嘗試看看，若只能選一邊取勝，那陳時中去台北的機會最高，因為贏台北比贏新北重要。」

針對陳時中何時參選？蔡其昌表示，不會認為他錯過黃金起身時機，因為他每天都是焦點，且每天開記者會站在刀口上，所以不管何時辭指揮官影響都不大，但不能到投票前都不辭，「而黨中央就是要看，台北市如果不是只有陳時中有機會，相信就會有所調整，但如果只有陳時中有機會贏，就會把他放在台北市。」

蔡其昌說，疫情不會隨政治走，但政治要跟疫情走，若疫情有緩解，陳時中在7月就有可能出來參戰，而如果陳時中沒有中央政府團隊支持，相信也是獨木難撐大局。

至於前台中市長林佳龍是否有機會選台北市？蔡其昌認為，林佳龍表態是無可厚非，並沒什麼不對，但民進黨還是會以勝選為最大考量，相信黨中央會在徵召時用民調做為最後參考。

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