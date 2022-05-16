加州教會槍擊案死傷均為台裔 洛杉磯外館啟動緊急計畫協助家屬

美國南加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）於美西時間本（5）月15日下午發生槍擊事件，我國駐洛杉磯辦事處立即向當地警政等單位查證，其中1位死者及5位傷者均為台裔人士。案發後當時在教堂內的人持續接受警方調查。（法新社）

2022/05/16 13:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國南加州15日驚傳教會槍擊案，造成1死5傷。外交部今向無辜傷亡的僑民及親屬表達慰問與哀悼；我駐洛杉磯辦事處並已啟動緊急應變計劃，將持續瞭解家屬需求，並即時提供所需協助。

美國南加州「爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church，ITPC）」約40名教友，於當地時間15日中午在拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）舉行午餐會，但卻被1名亞裔男子闖入開槍行凶，造成1死5傷。

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死傷6人均為台裔，傷者都是高齡銀髮族，包括66歲、92歲、82歲和75歲男性及1名86歲女性；其中4人傷勢嚴重、1輕傷，送往當地3家醫院。駐洛杉磯辦事處指出，開槍的嫌犯是60多歲的台裔槍手，詳細案情仍有待釐清。

外媒報導，警方抵達時，嫌犯已被居民制伏並用延長線綁起來，同時沒收了兩把手槍，讓警方讚嘆這群人的勇氣，並指此舉避免了傷亡持續擴大，否則情況可能更糟。警方也提到，有官員指該名嫌犯來自拉斯維加斯，但很可能不是當地人，目前警方正持續針對犯案動機、槍手是否參加教堂禮拜、是否有教堂成員認識他、是否為仇恨犯罪等問題進行釐清。

外交部今天表示，我駐洛杉磯辦事處立即向當地警政等單位查證，其中1位死者及5位傷者均為台裔人士。外交部已請駐處對槍擊事件中無辜傷亡的我國僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼。

外交部並說，駐洛杉磯辦事處已經在第一時間啟動緊急應變計畫，包括立即透過僑教中心、橙縣華僑文教中心、僑務委員與當地社團及僑胞等管道，持續瞭解相關資訊，並與收容傷者的各家醫院保持密切聯繫。駐洛杉磯辦事處也會持續瞭解家屬的需求，並即時提供所需的協助。

外交部強調，國人如果在南加州地區遭遇急難，需要我國外館協助，可撥打洛杉磯辦事處緊急連絡電話：+1-213-9233591；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，或通知外交部緊急聯絡中心，以獲得必要協助。

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