「阿邦師」遭拒絕收監後網拍牟利 監院糾正矯正署等單位

監委王幼玲（右）、高湧誠（左）。（資料照）

2022/05/16 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕綽號「阿邦師」的精品達人李正邦，因詐欺案被法院判刑3年半定讞，但李提出醫院診斷證明讓獄方拒絕收監，又開直播經營網拍牟利。監委王幼玲、高湧誠調查後，認為執行檢察官未妥予查明其停止執行原因是否消滅，本案也突顯法務部與矯正署對於各監所拒絕收監申請案的裁量標準及空間欠缺一致性的標準。監察院糾正矯正署、高雄第二監獄、橋頭地檢署等單位。

糾正案文指出，高雄二監於2020年9月執行李正邦收監時，僅憑其提出「左頰上皮增生異常（癌前病變）」的醫院診斷書，便於同年10月由衛生科護理師簽辦「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」的拒絕收監評估單獲准，而非該科專科醫師的評估，也只有建議「及早開刀，預防惡化成口腔癌」。

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2位監委指出，高雄二監未依監獄行刑法的規定進一步檢查，也沒有提出因執行而有喪生之虞的事證，即逕予判斷李正邦符合法規要件而拒絕收監，造成李正邦在拒絕收監出獄後，仍賡續透過網路直播販賣商品牟利等情，案經媒體批露，有損矯正機關核准拒絕收監的公正性，戕害矯正機關形象，核有違失。

2位監委表示，橋檢未依法將拒絕收監的李正邦送交適當處所；又自其被拒絕收監後至送監執行止約1年期間，執行檢察官未面訪李，且未注意其健康情形，僅函請警方派員查訪，請家屬每月及開刀術後自動提供診斷證明書。

2位監委說，根據醫院的病歷資料顯示，李正邦自2020年9月經醫師開立診斷書後，手術日期因疫情自去年4月至同年10月一再展延，顯無急迫性，執行檢察官卻未妥予查明停止執行原因是否消滅，致使李仍持續透過網拍牟利，直到媒體報導後隔日才通知李到案說明，裁定入監執行，有損檢察機關聲譽。

糾正案文另指出，矯正署所屬宜蘭監獄於2011年也因未能覈實審認藍姓受刑人拒絕收監的理由，經監院糾正。另矯正署對於各監獄所提拒絕收監申請案的「審核」作業，也缺乏明確法律程序規定與醫療專業審議制度，核定結果自難免遭致不公訾議。法務部應本於權責督導所屬精進拒絕收監申請案的「審核」、「覆核」機制，使所屬有一致性的遵循標準。

調查報告最後表示，查據台北市信義警分局警勤區訪查紀錄，警方自始知悉李正邦於飯店內販賣珠寶，但查訪卻未盡落實，虛應故事，肇致詐欺案列管的治安顧慮人口，遭舉報再度涉犯網路直播詐騙等情，有危害治安之虞，損及人民對於警察機關維護社會治安公權力之信賴。警政署應督導所屬，強化治安顧慮人口查訪機制，以善盡預防與偵查犯罪權責，進而有效維護社會治安。

綽號「阿邦師」的精品達人李正邦。（資料照）

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