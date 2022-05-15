中市議員初選「差幾通電話」小輸 蔡美華謝票︰民主路上勇敢前行

蔡美華以極小差距無法獲提名，前往大里區菜市場謝票時，民眾停下機車給她大大的擁抱。（記者陳建志翻攝）

2022/05/15 19:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中第13選區（大里、霧峰）民進黨初選民調已揭曉，現任市議員李天生、林德宇分居1、2名，前台中市議員張芬郁則獲第3，吊車尾獲提名，不過和第4名蔡美華僅差0.0012，只差幾通電話無緣獲提名，讓蔡美華支持者很不捨、惋惜。

蔡美華為了感謝鄉親的支持，昨天和今天風雨無阻在大里、霧峰的市場跟攤商、民眾致謝，有支持者看到她停下機車，跟她擁抱說加油後流下不捨的眼淚，蔡美華說，接下來還會進行私人謝票行程，感謝這92天來這麼多幫忙她的人，對於民調結果難免覺得可惜，但輸了就輸了，會沉澱一下再決定未來的下一步，但台灣民主路上一定會勇敢前行。

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台中大里、霧峰初選民調10日揭曉，民進黨將提名3席，前市議員張芬郁以0.1739拿到第3獲提名，但和第4名的「台灣正青」連線的蔡美華0.1727，2人只差0.0012，差距相當小，讓支持者相當惋惜、不捨，蔡美華為安撫支持者的情緒向中央黨部提出成績複查，13日複查後並未改變結果。

為了向支持者道謝，蔡美華一連安排2天謝票行程，雖剛好碰到梅雨鋒面，但穿上雨衣風雨無阻，昨天先到大里內新早市、塗城路菜市場和仁化黃昏市場，今天接著到霧峰第一公有市場、內新黃昏市場跟攤商、民眾致謝，不少民眾跟她握手，給她加油、打氣，還有騎機車的騎士看到她停下機車跟她擁抱，跟她說加油後，自己也忍不住流下不捨的眼淚，蔡美華也給他們大大的擁抱，要她們不要難過。

蔡美華說，民眾的一聲加油、一個擁抱，都讓她有力量再繼續走下去，因為要感謝的人太多，接下來還會進行一段時間的私人感謝行程，沉澱一下心情再決定未來的路要怎麼走，如果可以當然希望能繼續留在台中和鄉親一起打拼，但不管如何一定會繼續在台灣民主路上勇敢前行。

參與台中第13選區初選的蔡美華（右3），以極小差距落敗，今天和支持者前往霧峰第一公有市場向民眾致謝。（記者陳建志翻攝）

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