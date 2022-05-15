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    學者批「台灣國際法地位說帖」唱和中國 外交部︰研議妥適做法

    外交部「臺灣的國際法地位」說帖被學者直指呼應中國說法。（擷取自外交部網站）

    外交部「臺灣的國際法地位」說帖被學者直指呼應中國說法。（擷取自外交部網站）

    2022/05/15 18:15

    〔記者楊丞彧／台北報導〕台大國際法教授姜皇池今投書媒體直指，外交部網站上馬政府時期「台灣的國際法地位說帖」，延續國民黨統治時代的基本論述，將台灣連結為中國領土之一部分，與當今中國論述相呼應，實際上並不符合台灣人民最大利益。對此，外交部今透過新聞稿強調，近年外交部持續、多次發表「中華民國台灣是一主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」的相關主權聲明；而對於該說帖，外交部正在研議不使外界誤解外交部立場疑慮的妥適做法。

    外交部表示， 外交部依據憲法及法律守護國家主權，並尊重人民言論自由的行使。外交部遵行人民透過民主選舉的政治付託，行使與外國締約、發行護照及核發簽證等主權行為，這是外交部的神聖主權任務。

    外交部強調，近年持續、多次以各種形式與管道發表「中華民國台灣是一主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」的相關主權聲明，並據以推行外交業務，這是現在的政府立場，也是外交部的現狀。

    至於外交部網站在「新聞中心－重要議題－歷史專區」仍然放置「台灣的國際法地位說帖」，外交部表示，就是只放在歷史專區，也是無法否認的過往歷史的一部份。外交部正在研議不使外界誤解外交部立場疑慮的妥適做法。

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