德僑界爆「權勢性騷」 教師向總統陳情 謝志偉回應

有教師在臉書發文，指接獲僑民與學生指控，遭到「海德堡台灣華語文學習中心」的前副主任性騷、打工欠薪等，並指稱曾向行政院、教育部、僑委會及駐德代表謝志偉反映後卻被摸頭、消音。（圖擷自臉書）

2022/05/15 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕有教師在臉書發文，指接獲僑民與學生指控，遭到「海德堡台灣華語文學習中心」的王姓前副主任性騷、打工欠薪等，並指稱曾向行政院、教育部、僑委會及駐德代表謝志偉反映後卻被摸頭、消音。針對相關指控，謝志偉也發文回應，強調他也贊成調查清楚，但被指控者已離職又是德國公民，沒有法律依據及權限成立性平會調查。

由行政院僑委會輔助成立的「海德堡台灣華語文學習中心」二月成立，教師吳品瑜14日在臉書PO文指控，指她在不知情的狀況下替中心招生，卻收到僑民大量控訴該中心王姓副主任性騷擾，以及打工度假欠薪等情況，吳品瑜稱她在調查後曾向行政院、教育部、僑委會、外交部等單位投訴，得到的回覆均由駐德代表謝志偉處理，她為此也曾與謝來回通信，並提出委請行政院性別平等會以公正第三方進行獨立調查、由台灣駐德外館主動向德國警方報案，司法獨立檢調小組進行偵辦等要求，但後續謝不僅任意洩漏向他申訴的受害者的個資，之後更已讀不回。

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吳品瑜也指出，在與謝書信溝通過程中，台灣中心的楊姓主任與王突然在師資群組發話，沿襲他們摸頭、給予權與錢的收編伎倆，硬扣中心副主任的帽子給她，試圖將她「消音」與擴大共犯結構，在她嚴正拒絕之後，還被嚴厲指責是無事生端。雖然王後續被卸除副主任一職，但楊揚言沒有受害者，甚至說有的話就出來對質，且楊依然是「僑務諮詢」兼「中心主任」兼「董事」兼「教師」。更是決定中心成立性評中心與否的裁決者，而楊的先生也是中心的監事。

吳品瑜說，在無助與挫敗下，也寫陳情信給總統蔡英文，並強調對官方拒絕調查的不作為，感到憤恨與不解。

針對相關指控，謝志偉隨後也分享吳的發文，並寫下長文回應，表示他在今年4月間接到吳的訊息，謝表示此案內容及時間雖在中心成立之前，但既然被指控者現為中心副主任，於是指示僑委會駐法蘭克福辦事處袐書就此事與被指控人聯繫，自己則與中心主任通電，不過4月22日接獲回報該副主任已經辭去職務，因此，他便回復吳：在前副主任已非中心人員的情況下，若要在德國成立調查他的性平會，須考慮「法源依據、組織章程等」及「前副」若不予理睬，此會將如何自處的問題。

謝志偉也指出，中心主任認為，前副被指控性騷擾一事的時間、地點都與「中心」無關，故在其已辭副主任的情況下，不再同意在其中心就此事成立調查委員會或性平會，且律師也認為，無論中心或駐德單位並無權限調查，而應由當事人在地司法機關或相關社會機制處理。由於被指控者已離職又是德國公民，「我在確認法律依據及權限無虞之前，實在無法同意」。

謝志偉也指出，吳品瑜提出調查、成立性平會兩方案，要求由行政院性別平等會進行獨立調查，或者由台灣駐德外館主動向德國警方報案，當這些方案有窒礙難行之處。他強調自己完全贊成調查個水落石出，並讓被證實有罪者得到應有的處罰，以還受害者公道，但他們不能不顧及「在德國，誰來調查」的面向，對於「未能盡如人意，敬請見諒」。

針對吳質疑「謝任意洩漏向他申訴的受害者的個資」，謝志偉也說，他當時認為吳是為其朋友申冤，乃提了其Email的前名，吳也為此立即指責他，他隨即致歉並寫「抱歉，我一時的假設是你與『受害者』應是一起的。沒有別的用意，是我的疏忽，我接受你的指正/責。」

有教師發文指接獲僑民與學生指控，遭到「海德堡台灣華語文學習中心」的前副主任性騷、打工欠薪等，駐德代表謝志偉也發文回應，強調他也贊成調查清楚，但被指控者已離職又是德國公民，沒有法律依據及權限成立性平會調查。（圖擷自臉書）

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