中國經濟間諜問題嚴重 政院與民進黨團拚月底完成修法嚴懲

行政院推動「國家安全法」與「兩岸人民關係條例」修法，要嚴懲中國等經濟間諜罪，行政院發言人羅秉成表示，盼相關修法立法院本會期結束前完成三讀修法。（資料照）

2022/05/14 12:33

〔記者李欣芳／台北報導〕為保護台灣高科技「護國神山」產業，防止遭中國等境外敵對勢力侵害，政府推動「國家安全法」與「兩岸人民關係條例」修法，增訂「經濟間諜罪」最重關12年、罰1億元，據悉，行政院與民進黨團鑑於中國等經濟間諜竊取台灣高科技技術與營業秘密的問題嚴重，認為防堵經濟間諜刻不容緩，雙方已有共識，要在立法院本月底法定會期結束前完成三讀修法。

行政院發言人羅秉成接受本報訪問表示，行政院推動嚴懲經濟間諜的修法是基於實務上有需要，政院盼立法院在本月期結束前完成修法程序。

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立法院內政委員會5月6日就朝野立委初審通過的版本進行協商，委員會初審通過版本是以行政院版本為基礎，要嚴懲經濟間諜，當天時代力量立委邱顯智針對國安法提出修正動議，經在場立委與政府官員溝通後，決定增訂條文「經認定國家關鍵技術者，應定期檢討」。

民進黨內政委員會召委張宏陸今天中午表示，6日經委員會的協商，就修法條文尚未取得朝野立委一致的共識，因此將再請立法院長游錫堃召集朝野協商，盼能儘速完成三讀修法。

張宏陸強調，美國已對中國等經濟間諜透過制度面進行嚴厲制裁，當前台灣面臨中國等經濟間諜竊取高科技產業技術的問題相當嚴重，台灣透過法制面的修法防堵工作因此刻不容緩。

黨政人士指出，由於中國等經濟間諜竊取台灣高科技技術與營業秘密的問題確實相當嚴重，基於實務上有其問題的嚴重性，因此政府推動修正「國家安全法」與「兩岸人民關係條例」有必要儘速完成修法，未來若最後朝野仍協商不成，有可能透過院會表決處理。

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