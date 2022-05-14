中資偽裝港資亂台 立院法制局：檢討「港澳」視同外國政策

立法院法制局報告指出，港澳在制度面已發生重大改變，一國兩制已變調，而人口結構也發生重大變化，25年來至少有125萬中國人移居香港，佔香港700萬人口高比例；報告建議我國長期以來將「港澳地區」等同「外國」的政策應予檢討，並納入國安因素考量。圖為香港市區。（資料照）

2022/05/14 12:41

〔記者吳書緯／台北報導〕我國將「港澳地區」等同「外國」，近年屢發生中資假冒港資違法來台，竊取商業機密等。立法院法制局報告指出，港澳在制度面已發生重大改變，一國兩制已變調，而人口結構也發生重大變化，25年來至少有125萬中國人移居香港，佔香港700萬人口高比例；報告建議我國長期以來將「港澳地區」等同「外國」的政策應予檢討，並納入國安因素考量。

立法院法制局近期發布〈從「假港資」看現行港澳政策〉議題研析報告，報告指出，現行港澳政策將「港澳地區」等同外國，「港澳條例」明定排除「兩岸人民條例」之適用，有關港澳居民在台就業、考試、投資等規定，皆準用外國人之規定，而香港或澳門居民、法人在台投資，則是準用外國人投資與華僑回國投資相關規定，將「港人」等同「外國人」、「港資」等同「外資」。

請繼續往下閱讀...

報告提到，我國對外資、港資來台投資，不僅在開放業別上遠大於中資可投資項目，在審查過程與後續管理過程中，相較於中資企業也相對寬鬆，中資來台可投資項目是採正面表列，且在許多業別設有投資限制，以避免對我國經濟造成過大衝擊及技術外流之疑慮，但去年以中資申請來台投資之案件有49件、港資有691件，港資已成為中資來台非法投資的巧門。

報告指出，近年來港澳在制度面上已發生重大改變，香港在2020年施行「國安法」後，一國兩制已然變調，中共近年推動相關政策，都是要加速港澳與中國的融合。

此外，報告分析，25年來港澳的人口結構亦發生重大變化，香港及澳門皆有所謂的「單程證配額」，以香港為例，每年約有5萬個中國大陸向香港移民的配額，且審批權在中國，所以在中國接管香港25年後的現在，大約已經多了125萬從中國內陸移居的人口。

報告分析，尚有香港政府為了吸引中國優秀和專業人才，以「輸入內地人才計劃」等政策而引入的移民未計入，可知從中國移居香港的人口已占香港7百多萬人口中極高的比例。

因此，報告建議，我國長期以來將「港澳地區」等同「外國」的政策應予檢討，香港雖仍保有形式上的自治地位，但實質上還存有多少的自治權，令人質疑，且在中國接管香港、澳門已20餘年後，港澳在制度面及人口結構面上皆已發生重大變化的情況下，我國長期以來將「港澳地區」等同「外國」，將港澳居民等同外國人、將港資等同外資的政策，亦應考慮隨之檢討。

最後，報告也建議，港澳政策的檢討應將國家安全納為重要評估因素，政府雖為了防堵中資而修法，但港澳政策沒有隨之調整，中資改以「假港資」來台，仍無法有效防堵，在高科技產業向來是我國重要經濟命脈，中資以「假港資」來台挖角、竊取商業機密的行為，在兩岸特殊的政經情勢下，影響的不僅只是經濟層面，還會危及我國的產業競爭力與國家安全，影響重大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法