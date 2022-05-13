柯文哲強調自己有唸書 林俊憲酸：唸的是奇幻小說吧？

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2022/05/13 21:00

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲近期為新冠病毒快篩劑問題頻槓中央，日前則表示：「先停火不要口水戰」，等撐過最危險的下週「要聊天再來」。對此，民進黨立委林俊憲批評，柯文哲雖然說要「停火」，不過他的停火就跟俄羅斯一樣，說一套做一套，還一直搬「我有唸書」來回應；也許他真的有唸書，只不過唸的是奇幻小說，所以才一天到晚做出跟現實脫節的事情。

林俊憲說，他已解釋過，口服藥不是仙丹，副作用非常嚴重，尤其對高風險族群更是如此，主因還是許多慢性用藥會與口服藥產生交互作用，因此一定要讓醫師確認患者每一種用藥情況才能開立，這就是指揮中心對口服藥如此謹慎的原因。

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至於柯文哲搬出防疫團隊的醫師，要衛福部長陳時中「回去問問他們」；林俊憲認為，那又更莫名了，指揮中心的決策不就是他們一起討論出來的嗎？每天放話下指導棋很簡單，可是口服藥不是口罩、快篩這種外用的東西，政策稍有閃失都可能造成生命損失，為國人健康負責任的可不是柯文哲。

林俊憲表示，他印象非常深刻，去年台北環南市場群聚案爆發時，柯文哲的回應竟是「跟教科書不一樣」，書是唸了沒錯，但耗費大量醫療資源才讓柯文哲認識到現實與書本的不同，才過不到一年難道忘了？但現在口服藥的學費會很高，恐怕沒辦法再讓柯文哲複習一次。

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