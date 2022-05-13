促轉條例修法協商完畢 拚5/17立院院會三讀

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商「促進轉型正義條例」和「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/13 17:32

〔記者謝君臨／台北報導〕促進轉型正義委員會將於月底解散，立法院長游錫堃今（13）日召集朝野黨團協商「促轉條例」和「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」，其中，促轉條例保留條文均照民進黨團修正動議通過，而在權利回復條例部分，國民黨團對於是否另外成立基金會，以及賠償金額、比例有疑義，保留3條條文。相關草案將於17日立院院會中完成三讀。

促轉條例部分，行政院提案增訂11條之1，促轉會依規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，負責清除威權象徵、保存不義遺址等工作，以及任務總結報告的統合、協調及監督。

請繼續往下閱讀...

行政院提案增訂11條之2部分，則明定將轉型正義的工作移交到各部會，包括法務、內政、文化、衛福、教育、國發會等單位持續辦理。

另，針對促轉條例第2條第2項，促轉會規劃、推動事項部分，則修正第3款為：「平復司法不法及行政不法、還原歷史真相，並促進社會和解。」增加「行政不法」的文字。

本次修法也針對「行政不法」作出定義，增訂第6條之1條文，威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，由促轉會依職權或申請確認不法，以平復行政不法。處分經確認或視為不法者，於本條例修正施行之日起，視為撤銷。

此外，本次也增訂第6條之2條文，為辦理平復司法不法及行政不法事項，中央主管機關應組成審查會，依審查會之決議作成處分或相關處置。

而在權利回復條例部分，行政院提案第2條原規劃設置「權利回復基金會」，並列出其成員組成要件。不過，國民黨立委葉毓蘭則建議，是否交給228基金會處理即可，因為他們過去有相關經驗；對此，與會者無法達成共識。

另，針對受死刑、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤的賠償金額，行政院於第6條原規劃賠償金為1200萬元，葉毓蘭則認為應提高到1500萬元；對此，行政院副秘書長何佩珊、促轉會代理主委葉虹靈均表示，這部分有和家屬磋商過，考量國家財政衡平，建議維持現行條文。

葉虹靈指出，若提高為1500萬，光是生命和人身自由部分的賠償金額，將會從187億增加到235億元。這部分會中也無法達成共識。

此外，針對財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表，葉毓蘭也認為，總額超過10億元部分的比例僅5%過低，也應提高。這部分也因國家財政考量，與會者無法達成共識。

最後，鑑於本土疫情持續延燒，立院本會期僅到月底，民進黨團總召柯建銘提議於5月30日加開院會，盡量多處理一些議案，該提議獲各黨團同意通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法