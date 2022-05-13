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    共機共艦連日侵擾演練 李棟樑偕海空軍司令慰訪偏遠據點打氣

    軍友社理事長李棟樑今天率團率訪海軍位在北部地區的偏遠據點，感謝官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）

    軍友社理事長李棟樑今天率團率訪海軍位在北部地區的偏遠據點，感謝官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）

    2022/05/13 16:39

    〔記者羅添斌／台北報導〕共機密集侵擾我國ADIZ防空識別區西南丶東南空域，解放軍遼寧號航艦編組更是連續多日在台灣東部海域操練，加重我方海空戰備壓力，軍友社理事長李棟樑今天在海空軍司令的陪同下，到位在北部地區偏遠據點慰訪部隊，代表全國各界向責任重大但生活環境相對艱苦的基層官兵加油打氣。

    李棟樑今天在海軍司令劉志斌上將、空軍司令劉任遠上將等人陪同下，前往北部偏遠據點慰問海、空軍部隊，除頒發慰問金外，也逐一頒贈慰問品給每位官兵，感謝他們衛國辛勞。

    擔任軍友社理事長8年任期將屆的李棟樑指出，「國家不能沒有軍隊！國軍是保衛國土的重要力量！」，因應中共敵情威脅，海軍及空軍扮演著重要情監偵的角色，隨時因應特殊狀況做準備，24小時不停歇地監控非常辛苦，因此他特別來看看弟兄姐妹，給他們加油打氣，並表示自己未來即便卸下理事長一職，也還是會常來關心大家，永遠做國軍堅強的後盾，支持國軍。

    李棟樑也殷切地提醒官兵，注意身體健康，除了持續強化防疫作為，尤其官兵弟兄姐妹身處在高山偏遠地區，要特別注意保暖工作，有強健的體格，國軍才能發揮戰力。

    共機連續侵擾我防空識別區，增加官兵戰備壓力，軍友社理事長李棟樑（中）今天在新任空軍司令劉任遠上將（右五）陪同下，慰訪空軍位在北部地區的偏遠據點，感謝官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）

    共機連續侵擾我防空識別區，增加官兵戰備壓力，軍友社理事長李棟樑（中）今天在新任空軍司令劉任遠上將（右五）陪同下，慰訪空軍位在北部地區的偏遠據點，感謝官兵辛勞。（圖：軍聞社提供）

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