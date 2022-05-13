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    遭批扯防疫後腿 國民黨：執政黨「假澄清真抹黑」無法掩蓋民心流失

    國民黨發言人李明璇。（資料照）

    國民黨發言人李明璇。（資料照）

    2022/05/13 16:46

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨今日指控國民黨亂台灣、扯防疫後腿，國民黨發言人李明璇反擊表示，民進黨對在野監督力量再多的抹黑、指控，都無法掩蓋國內當前缺快篩、缺藥物、急診量能瀕臨崩潰，以及社會人心紊亂、國民對蔡政府執政信心流失的事實。

    李明璇並正告民進黨發言人，有時間與國民黨抬槓，不如多內部監督自家府院黨防疫績效，傳達人民風吹日曬排隊買快篩的辛苦，讓蔡英文總統、衛福部長陳時中恢復一點對基層的同理心。

    李明璇說，台灣防疫現在最大的危機，就是人民的辛勞痛苦，蔡政府完全看不見，國民黨監督制衡，指出問題，希望政府改進，民進黨卻一手抹黑，另一手拿出人民無感的數據大內宣，難道民進黨真的活在蔡英文口中「台灣防疫成績良好」的平行宇宙？

    她還說，民進黨防疫躺平，所以狗急跳牆，竟然連自己親身示範的公投立場反覆，都敢拿來抹黑在野黨，民進黨與其費盡心思打壓在野黨，何不好好體會民眾痛苦，如果再不反省，年底必遭民意的海嘯反撲。

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