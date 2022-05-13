內政部不同意彰化縣升格 邱建富砲轟「阿美姊」不夠努力

彰化升都無緣被內政部否決，民進黨彰化縣黨部主委邱建富手持全國最低薪的彰化縣，批評縣長王惠美努力不夠錯失良機，審查結果早就預料得到。（邱建富提供）

2022/05/13 16:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕今早內政部召開彰化縣改制直轄市計畫審查小組最後一次會議，出席委員綜合討論後達成一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定，綠營前縣長魏明谷和兼彰化縣升格直轄市促進會籌備會發起人之一的民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富砲口一致，抨擊縣府不夠努力，以致讓彰化與升都無緣。

魏明谷說，沒有建設、沒有福利、沒有一家外商來彰化投資、縣民薪資所得全國最低、年輕人往外就業、導致人口數一直快速遞減、這是彰化縣無法升格直轄市的主因，彰化縣空轉了4年，王惠美執政這4年當中彰化縣民的薪資所得，年年全國倒數最後1名。

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邱建富也表示，今天的這個結果早已顯見，夠格的彰化不夠格的縣長，讓彰化錯失良機，想當初他提出彰化升格案後，積極透過各項管道及媒體希望大家看見彰化，並串聯朝野立委、前縣長及議會黨團呼籲縣府積極作為。

邱建富進一步指出，很遺憾的是，彰化甩鍋王「阿美」，從一開始毫不在乎的態度，到看民意風向後改口要積極爭取，急就章抄襲過去的計畫書就送件，施政更是讓彰化人沒有幸福感，造成人口快速大量流失，今天的結果早已料想到！

邱建富說，他大膽預測，甩鍋縣長「阿美」一定會說中央看藍綠卡彰化，但他看來是阿美姊您自己不努力不要怪別人，因為您從一開始就看衰彰化。

彰化升都被內政部否決，民進黨彰化縣黨部主委邱建富狂酸縣長王惠美努力不夠才會錯失良機。（邱建富提供）

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