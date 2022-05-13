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    民進黨中市11選區議員初選民調 新人何昆霖奪冠

    新人何昆霖聲勢驚人，於初選中奪冠。（資料照）

    新人何昆霖聲勢驚人，於初選中奪冠。（資料照）

    2022/05/13 13:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市議員第十一選區（東、南區）初選民調，今天中午公布結果，其中，資深議員何敏誠之子、新人何昆霖，以0.2901成績奪冠，現任議員的老將鄭功進，以0.2861居次，資深議員邱素貞之女，南區國光里長陳雅惠，雖有婦女保障名額，她實力也不容輕視，不用此保障也能勝出，以0.1803位居第三，3人將獲得提名，至於新人吳文豪、以及捲土重來的翁俊楠，依序為0.1337、0.1098，兩人提名無望。

    中市東區、南區選區，應選5席，民進黨提名3人，有一席婦女保障名額，其中，現任議員鄭功進爭取連任，資深議員邱素貞將交棒女兒陳雅惠，何敏誠交棒何昆霖，另有新人吳文豪，以及上屆爭取提名失利，本次捲土重來的翁俊楠角逐，各方競爭激烈，部分參選人甚至打出「危機牌」，或「不是政二代」，也因有一席婦女保障名額，此初選呈現四搶二局勢。

    國民黨部分，已知現任議員羅廷瑋、李中都爭取連任，另有再度參選的林霈涵，以「重新出發」之姿角逐。

    何昆霖得知成績後，第一時間貼出圖卡，感謝各方支持；鄭功進則強調，「感謝各位東南區鄉親的疼惜跟愛護，讓阿進這次能夠順利通過初選」，他也感謝其他4位可敬的黨內同志，「讓我們共同經歷一場圓滿的戰役」，「2022，力拼議會過半、台中翻轉！」

    至於有婦女保障名額的陳雅惠則說，「感謝有您的守護，將加倍努力」，今天民調公布後，她與母親邱素貞並肩站在街口，深深一鞠躬，向選民表達滿滿的謝意，至於初選前，為了宣傳，以臉書、簡訊、電話等各種方式曝光行銷，打擾許多民眾的生活作息，陳雅惠深表抱歉。

    她強調，面對年底大選，強敵環伺，還有一段很艱困的長路需要努力，期盼選民繼續堅定支持，她將更加勤跑基層，傾聽民意，她有信心與民眾同心打拚，贏得最後勝利。

    陳雅惠（圖右）於民調公布後，與母親邱素貞（圖左）立刻謝票。（記者張瑞楨攝）

    陳雅惠（圖右）於民調公布後，與母親邱素貞（圖左）立刻謝票。（記者張瑞楨攝）

    鄭功進立刻以圖卡感謝各方支持。（記者張瑞楨翻攝）

    鄭功進立刻以圖卡感謝各方支持。（記者張瑞楨翻攝）

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