籲建立檢察官專法 民團提出五大改革方向

台灣陪審團協會今舉行記者會，針對檢察官制度提出五大改革方向。（台灣陪審團協會提供）

2022/05/13 12:51

〔記者謝君臨／台北報導〕針對檢察官制度改革，台灣陪審團協會今（13）日舉行記者會，指韓國大幅度限制檢方偵查權，可作為台灣借鏡，並提出五大改革方向，包括建立檢察官專法；以司法警察為偵查主體，並賦予微罪裁量權；限制檢察官上訴權；盡速建立人民審查檢察會；完善檢察官汰除機制。盼引導台灣檢察體系走向正常化道路。

陪審團協會表示，媒體報導，韓國日前通過檢察廳法及刑事訴訟法修正案，大幅度限權檢方偵查權。協會認為，其改革方向可為台灣借鏡，檢察體系改革，首先就確立檢察官地位、汰除不適任檢察官、減輕檢察官負擔等系統性改造開始，將台灣檢察體系引導走向正常化的道路。改革應可從下列五點著手。

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首先是建立檢察官專法。陪審團協會表示，檢察官代表國家行使追訴權，與法官負責審判不同，檢察官定位應與法官區别，建立不同專法。日本、韓國早在1950年代均立「檢察廳法」，但台灣檢察官定位與法官同屬司法官，其汰除機制更是適用「法官法」，不僅定位混淆，更造成審檢不分之情形。

其次是以司法警察為偵查主體，並賦予微罪裁量權。陪審團協會指出，近兩年檢察官出現離職退休潮，主因是檢察官每月負擔過多案量，加上假性財產犯罪案件在「以刑逼民」思維下，佔據大量檢察資源，偵查辦案品質令人擔憂；而此一成因在於檢察官同時擁有偵查權及起訴權，其專長應在起訴及法庭上的論告。

協會認為，偵查部分應由具有偵查專業訓練及大量警力資源的警察擔任。警察身為第一線司法實務工作者，大多數案件均以警察為第一線犯罪調查者，應學習美國、日本及南韓，以司法警察為偵查主體，並賦予微罪裁量權，減輕司法負擔，提升檢察官偵查能量，將檢察資源投入專責起訴階段或重大案件。

第三，限制檢察官上訴權。陪審團協會表示，檢察官代表國家行使追訴權，擁有整個國家偵查資源，並有強制處分權，且負有舉證責任，被告則相對弱勢，應受一次審判之基本權利保障，故檢察官的上訴權應受限制，原則上只有原審判程序違法，檢察官才可上訴。

第四，盡速建立人民審查檢察會。陪審團協會指出，檢察官濫權行為，除濫權起訴或上訴外，尚有濫權不起訴之情形；呼籲政府盡速於立法院提案討論「國民參與不起訴處分審查法」。

最後，完善檢察官汰除機制，陪審團協會表示，法官法雖已建立評鑑新制，但從2020年7月施行至今年4月，檢察官評鑑委員會僅合計收案440件，更只有3件請求成立（未達1%）。執政者應針對檢察官設立完善的汰除機制。

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