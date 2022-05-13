民進黨台中市第九選區初選結果 陳俞融、頼佳微出線

台中市第九選區經過二次民調，陳俞融得第一名，獲提名（記者蘇金鳳攝）

2022/05/13 12:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議員第九選區（北區）民調經過兩次民調，參選人選今天上午終於出爐，提名２席，由前市長張溫鷹的女兒陳俞融及現任市議員賴佳微出線，而且陳俞融竟獲得41.55％獲得第一名，勝過老將賴佳微的34.61％，讓人吃驚，足見前市長張溫鷹力量仍有影響，而兩人將挑戰國民黨基層實力雄厚的陳政顯及陳文政，不過，還端視民眾黨及時代力量是否會提出人選。

民進黨北區提名２席，有４人角逐，分別是現任市議員賴佳微、前市長張溫鷹女兒陳俞融及前市黨部副執行長楊宗澧及里長高敏裕參加，11日開始進行民調，但因拒訪率太高致樣本數不足，破天荒展開「延長賽」，黨中央決定12日晚上第二次民調。

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今天（13）上午結果出爐，陳俞融以41.55％獲得第一名，還勝過老將賴佳微的34.61％，而楊宗澧則是獲得12.40%，高敏裕則是11.44%，陳俞融、賴佳微獲提名。

北區應選3席，現任為民進黨的賴佳微、國民黨的陳政顯及陳文政，年底的市議員選舉將呈現國民黨及民進黨各提兩席，呈現4搶3席，所出現的可能是同黨同志搶票的情形。

本屆市議員選舉，有7人參選，國、民兩黨一樣各提兩席，陳文政雖是新人，但是選票高達2萬多票，得票率27.63%居第一，陳政顯得票1萬6千多票，得票率22.68%，第3名則是賴佳微獲1萬5千多票，得票率為20.47%，另一名民進黨的范淞育得票1萬1千多票，得票率15.32%飲恨，民進黨只當選一席。

年底的市議員選舉， 國民黨提名陳文政及陳政顯兩人，而兩人在本屆共拿下5成選票，而陳文政台中市升格前的副議長陳天汶女婿，陳政顯曾任前議員陳有江助理，兩人基層實力雄厚但也認真問政。

民進黨經過二次民調，由賴佳微及陳俞融出線，而賴佳微已連任多屆，是前市議員賴穎鋌的女兒，問政犀利，此次初選會出線也意料之中，不過，其得票率輸給新人陳俞融頗令人意外，對賴佳微而言是警訊。

而新人陳俞融是張溫鷹女兒，曾擔任民進黨中央國際部副主任，非常認真的拼初選，此次獲得第一名，如願以償代表民進黨參選，展現令人吃驚的實力，在大選時，面對實力雄厚的3位現任市議員，陳俞融能否讓民進黨獲得第2席，值得觀察。

賴佳微雖不出意外贏得初選，卻輸給新人陳俞融（記者蘇金鳳攝）

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