氣候治理里程碑！ 「溫管法」初審通過 淨零排放關鍵條文待協商

環保署長張子敬表示，自從預告溫管法草案後，花費長時間與各界溝通，才能在大議題上凝聚朝野共識，在台灣氣候治理上是重要的里程碑。（記者王藝菘攝）

2022/05/12 20:56

〔記者羅綺／台北報導〕攸關國家因應氣候變遷、走向淨零碳排的《溫室氣體減量及管理法》修法，在立法院6大委員會連續2天馬拉松式的聯席審查下，今日晚間終於完成初審。不過包括2050淨零排放入法、碳費機制、碳費優惠費率等數個關鍵條文，仍未達成共識，將有待後續院會協商。環保署長張子敬表示，雖預估要下個會期才能完成三讀，但如今有了完整的架構，已可著手修訂子法。

立法院社環、經濟、財政、內政、交通、教育及文化委員會今日一鼓作氣完成《溫管法》修正草案逐條審查。在具有重大宣示性的國家溫室氣體長期減量目標方面，行政院版雖明訂2050年達成淨零排放，但包括陳椒華、蔡壁如等立委認為也應將2030年、2040年減碳目標入法，否則「少了短中期減碳目標，長期減碳目標等於是空的」；林淑芬等立委則提出應添加「逐年限縮溫室氣體排放」字句，但因立委們意見紛紜、未能達成共識，召委賴惠員宣布條文保留。

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另外，碳費機制、碳費優惠費率、碳稅規劃、行政院永續會作為最高的跨部會協調單位、公民訴訟、溫管基金用途等諸多爭議條文，也未能達成共識；《溫管法》修正草案全文61條中，共有23條保留協商。

環保署長張子敬會後表示，氣候修法的漫漫長路非常不容易，自從預告草案後，花費長時間與各界溝通，才能在大議題上凝聚朝野共識，「這次是很好的經驗」，在台灣氣候治理上是重要的里程碑。

張子敬說，現在已有減碳路徑，未來在組織調整、法律完備的情況下，「手上的工具會更完備」，將有助於後續推動減碳工作，有機會達成國家減碳目標。

他也說，這個會期因為疫情的關係不會召開臨時會，預計可能要下個會期才能完成三讀通過，但如今有了大致架構，已經可以開始著手訂定子法，後續環保署會努力克服各界疑慮，整合歧見、找出共識。

攸關國家因應氣候變遷、走向淨零碳排的《溫室氣體減量及管理法》修法，在立法院6大委員會連續2天馬拉松式的聯席審查下，今日晚間終於完成初審。（記者羅綺攝）

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