聲援香港民主自由 國民黨：堅持人權與法治價值

國民黨12日傍晚聲明，針對香港警方昨以違反港版國安法「勾結外國勢力」罪名拘捕天主教榮休主教陳日君、歌手何韻詩、前立法會議員吳靄儀及學者許寶強等人，如此粗暴、傷害言論自由及民主價值，國民黨要表達強烈譴責。圖為2019年6月香港第二次反送中大遊行。（資料照）

2022/05/12 19:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（12）日傍晚聲明表示，針對香港警方昨以違反國安法「勾結外國勢力」罪名拘捕天主教榮休主教陳日君、歌手何韻詩、前立法會議員吳靄儀及學者許寶強等人士，即便上述人等已先後在深夜獲釋，對於如此粗暴、傷害言論自由及民主價值的行動，國民黨仍要表達強烈譴責。

國民黨指出，站在守護民主自由的立場，該黨始終聲援香港人爭取民主與法治的行動，自2014年以來已將近20次，而在港版國安法過關之後，香港民主受到嚴重打擊，不僅體制內議會力量DQ頻傳、街頭表達意見被封殺，民主自由空間幾近瓦解，作為民主價值與地理上的近鄰，國民黨深為憂慮。

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國民黨表示，近日香港以新的選制選出新一任由警隊出身的香港特首李家超，李宣稱要持續推動「23條國安立法」，才不過４天，就立刻發動針對民主人士的逮捕行動，更彰顯香港民主正受到進一步的壓迫，香港人民此時此刻難以發聲，台灣不能噤聲默許，更要幫忙高聲呼喊「把人權、民主、自由、法治的精神，還給香港社會！」

國民黨強調，該黨不只聲援，更曾提出修正港澳條例第18條草案，提出更具體協助香港人的版本，希望援助香港民眾更好地通往自由，當前執政的民進黨政府，更有責任以具體行動協助正受壓迫、持續爭取民主的香港人。

國民黨指出，回顧1997年6月，當時於香港劃歸中華人民共和國統治前夕，我陸委會曾發表「一個對『九七』香港情勢的立場與政策說帖」，中華民國外交部不承認中共為代表方的「中英聯合聲明」，並主張香港為我固有領土，希望香港持續自由、民主發展，繼續保持國際地位。

國民黨說，「Be Water」是香港民主運動的重要口號，更是一種精神，香港永遠會存在於世界各地與我們心中，而只要中華民國政府沒有忘記與香港的特殊關係，始終有機會讓香港和中華民國的未來走向朗朗乾坤，並期待終有一日，香港能如今日台灣一般自由。

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