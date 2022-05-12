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    外交部海外INGO實習計畫 即日起報名開跑

    外交部非政府組織國際事務會副執行長吳竹君。（記者楊丞彧攝）

    外交部非政府組織國際事務會副執行長吳竹君。（記者楊丞彧攝）

    2022/05/12 17:17

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部非政府組織國際事務會副執行長吳竹君今表示，我國及全球武漢肺炎（COVID-19）疫苗施打率日益普及，各國也漸開放國境，為了持續提供我國非政府組織（NGO）幹部及青年學子國際實習機會，並增進與國際非政府組織（INGO）間的交流與合作，外交部於今天公布選送NGO幹部及青年學子赴海外INGO實習計畫，自即日起接受報名至6月15日截止。

    吳竹君說明， 「外交部選送NGO幹部赴海外INGO實習計畫」自2005年開辦以來，已選送逾60位優秀NGO幹部赴海外實習。報名者須為現職NGO幹部，今年優先招收的實習領域包括性別平等、醫療衛生、人道援助、環保永續、民主人權、社會創新或其他符合聯合國「永續發展目標」（SDGs）議題。

     

    吳竹君另提到，「外交部選送青年學子赴海外INGO實習計畫」自2019年開辦以來，計有3名大專院校生分別前往美國及歐盟的知名INGO實習，去年因為疫情暫停，今年恢復舉辦。報名者須為18歲至35歲大專院校在學學生，且同樣以上述實習領域為優先考量。報名任何一項計畫的青年朋友都將在通過外交部初審及面試後，於下半年赴INGO實習，返國後也需遵守屆時的防疫規定。

     

    外交部表示，本案一律採通訊報名，請檢附甄選簡章所列應繳文件，於6月15日前（以郵戳為憑）掛號寄至10048臺北市中正區凱達格蘭大道二號「外交部非政府組織國際事務會」收。詳細報名資訊及甄選簡章請參考外交部網站及NGO雙語網站（https://www.taiwanngo.tw）。

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