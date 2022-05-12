政院︰成立人權與轉型正義處 有助整合各部會工作

行政院將在月底前成立人權與轉型正義處，面對民進黨立委王美惠質疑行政院成立人權與轉型正義處的重點及必要性。政院發言人羅秉成表示，院級的處搭配轉型正義會報，有助垂直整合各部會工作，將加強與立委溝通。（記者李欣芳攝）

2022/05/12 16:08

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會任期將在本月底屆滿，行政院長蘇貞昌已正式核定，由政院在月底前成立人權與轉型正義處，面對民進黨立委王美惠質疑行政院成立人權與轉型正義處的重點及必要性，政院發言人羅秉成今天受訪表示，院級的處搭配轉型正義會報，有助垂直整合各部會工作，將加強與立委溝通。

轉型正義相關任務由部會承接之外，政院5月底也將成立人權與轉型正義處，並設置推動轉型正義會報，藉以統合協調監督承接轉型正義任務的部會。不過，王美惠昨天除批評促轉會績效不彰，也要求政院說明成立新單位的重點及必要性。

請繼續往下閱讀...

羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，轉型正義最大的敵人是時間，至今離解嚴已35年之久，而真正開始系統性、組織性地進行轉型正義相關工作，也不過近2、3年而已。

羅秉成指出，促轉會原先就是設計成任務型、規劃型的獨立機關，任務終結條件，就是提出對轉型正義規劃的總結報告，促轉會預期在月底前提出總結報告，而依促轉條例相關規定，任務完成就解編。

他說，促轉會的總結報告只是第一步工作，後面的落實推動執行，都要參考總結報告的相關規劃與建議。

羅秉成表示，未來也不是只有承接任務的部會要處理轉型正義，而是要集所有部會的能量共同推動，例如內政部規畫要承接威權象徵，但威權象徵可能分散在各部會與地方政府業管範圍，這就需要院級的專責業務處，也就是已經核定，預計5月底前成立的人權與轉型正義處。

羅秉成說，政院等級的人權與轉型正義處，搭配由院長蘇貞昌召集的轉型正義會報，未來將督導、協調、協助跨部會間對人權與轉型正義的工作，有助於垂直整合各部會在人權與轉型正義上的工作，是有必要的，且這類模式也曾出現在性平會與性平處上。對於轉型正義的相關籌畫，也將加強與立委溝通說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法