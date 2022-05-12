教廷駐台代辦懸缺 外交部：人選仍在徵選階段

外交部發言人歐江安今天說明，教廷正就新任駐台代辦人選進行人事作業，目前尚未宣布，仍在徵選的階段。（資料照）

2022/05/12 14:51

〔記者楊丞彧／台北報導〕教廷駐台灣與香港代辦年初相繼調離，引起關注。時隔3個多月後，有外國媒體與學者仍關切此事發展。針對媒體詢問，外交部發言人歐江安今天說明，教廷正就新任駐台代辦人選進行人事作業，目前尚未宣布，仍在徵選的階段。

歐江安表示，教廷已宣布之前駐台代辦佳安道蒙席（Arnaldo Catalan）升任駐盧安達大使，此為教廷駐外人員正常輪調作業。教廷正就新任駐台代辦人選進行人事作業，目前尚未宣布，仍在徵選的階段；相關情形，外交部及我駐教廷大使館均充分掌握，並與教廷方面保持密切聯繫。

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歐江安指出，我國與教廷邦誼穩固，各項溝通管道暢通。例如武漢肺炎蔓延全球以來，台灣積極回應教宗方濟各（Pope Francis）的通諭，台灣政府、民間及天主教團體持續協助教廷及其他國家共同抗疫，展現「台灣可以幫忙」的精神，也獲教廷正面回應。

而歐江安也提到，去年7月教宗進行手術，有多國政要慰問，教廷官網感謝名單將總統蔡英文列名首位；去年10月我國國慶，教宗也特別致略蔡總統，為台灣人民與和平繁榮由衷祈福；本年1月蔡總統致函響應教宗新年世界和平日文告，獲教廷表示肯定等。以上均為台灣與教廷邦誼友好的實證，台梵雙方也將持續攜手深化合作，為全球的宗教自由與人道關懷共同努力。

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