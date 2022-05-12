台以第30個合作協議 簽社福暨社工共同宣言

外交部常務次長俞大㵢（左2）、衛生福利部政務次長李麗芬（左1）及以色列駐台代表柯思畢共同合影。（外交部提供）

2022/05/12 12:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今天表示，外交部常務次長俞大㵢於5月11日在外交部主持「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」簽署儀式，由駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）及我國駐以色列代表李雅萍以視訊連線方式分別代表兩國政府進行異地簽署；我國衛生福利部政務次長李麗芬及以色列社會福利部總司長莫倫（Sigal Moran）也應邀出席致詞並共同見證儀式。

俞大㵢指出，台以雙方擁有共同的理念，亦即對自由民主普世價值的捍衛，以及對良善治理與人權法治原則的堅持，這些理念已深植人心並為政府及人民所珍惜，例如雙方政府基於對自由人權的重視，每年均共同舉辦「國際大屠殺紀念日」，總統蔡英文也多次出席該紀念活動表達支持。此外，台以兩國也面臨許多相似的挑戰，期望台以能夠相互扶持，並肩前行，雙方在務實互惠的基礎下強化合作夥伴關係。

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李麗芬表示，我國將持續精進各項社會福利政策與服務措施，盼未來台、以能共同努力，強化雙邊交流。

莫倫稱許台灣在社福領域的專業表現，並期待疫情後能進一步擴大兩國在該領域的合作能量。柯思畢致詞肯定我國政府積極促成，相信本共同宣言的簽署將進一步擴大未來雙邊在社福及社工領域的經驗交流。

外交部指出，「台以社會福利暨社會工作合作共同宣言」是雙邊簽署的第30個合作協議，也是自2020年以來，繼台以「志工合作瞭解備忘錄」、「教育、體育、青年合作執行協議」、「駕照相互承認暨換發協定」及「台灣標準檢驗局與以色列標準協會一般性合作協定」後，雙方所簽署的第5個合作協定，充分彰顯台以堅實的友誼，未來雙方也將繼續深化在各個領域的合作與交流。

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