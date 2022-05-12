朝野立委提案修同婚專法盼納共同收養 法務部：尊重

民進黨立委鄭運鵬質詢法務部次長陳明堂。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/12 11:35

〔記者謝君臨／台北報導〕我國於2019年通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」（同婚專法），至今已有7757對登記成立永久結合關係，但他們卻無法收養第三人子女，或由一方單獨收養他方養子女。對此，朝野立委提出修法，盼放寬同性配偶收養子女的範圍與異性配偶一致，法務部則表示尊重。民進黨立委鄭運鵬表示，當時我們是亞洲第一，過了3年還是亞洲唯一，而今台灣應該要進入照顧同婚家庭下一代的時候。

立法院司法及法制委員會今（12）日排審由朝野立委所提出的「司法院釋字第七四八號解釋施行法第20條條文修正草案」等案，邀請法務部次長陳明堂列席報告，並備質詢。

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鄭運鵬質詢時指出，當時通過「同婚專法」，有幾個部分各方有不同意見，第一是不用民法採用專法，挺同團體覺得對他們有標籤；第二是不明示婚姻關係，以「永久共同生活」替代，除了免除反同團體異議，也尊重公投結果；第三在收養權利有所保留，收養這一塊，當時也有很多挑戰。當初的設計，並不是故意在同婚關係上做限制，但該法實施3年後，應該照顧他們下一代。

對於現行法律，如果不是親生子女，鄭運鵬提到3種狀況，第一是只有親生父親或母親一方可以請育嬰假；第二是看病要簽名，配偶不能簽；第三是若親生父親或母親去世了，以後權利都沒有，可能會被社工帶走。他強調，已經3年了，有這些狀況出現，政府有義務保障他們的權益。

鄭運鵬也說，所有收養不管異性婚姻或同性婚姻，都要法院同意，修法過了還是有法院程序，若小孩有不適應等狀況，法院可以收回。

對於朝野立委所提出的修法方向，陳明堂表示，敬表尊重，但有關施行日期的規定應配合修正。

法務部書面報告也指出，根據行政院性平處委託民調公司所做的民調結果，自2019年5月24日本法施行後，民眾對於同性戀相關議題的看法，有逐漸開放之趨勢。

其中，針對「同性伴侶應享有合法結婚權利」說法的同意度，自2018年度37.4%的受訪民眾同意，到2020年度的52.5%及2021年度的60.4%；針對「同性配偶應有領養小孩的權利」說法的同意度，自2018年度53.8%的受訪民眾同意，到 2020年度的66.6%及2021年度的67.2%；針對「同性配偶一樣能把孩子教養好」說法的同意度，自2018年度56.2%的受訪民眾同意，到2020年度的68.7%及2021年度的72.2%。

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