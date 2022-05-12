國民黨質疑新冠用藥不足 批指揮中心「用藥謹慎小心到吝嗇！」

國民黨12日召開「政府超慢部署，民眾確診無藥、兒童急診無通道」記者會，國民黨副秘書長王育敏（右）、台灣預防醫學學會理事長陳宜民（左）出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2022/05/12 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「政府超慢部署，民眾確診無藥，兒童急診無通道」記者會，質疑政府採購新冠用藥已經到貨20萬份，但從5月1日至9日，整個配發數量只有1558人，對照國內確診人數超過28萬人，配發率只有0.55%，平均每1000人只有6人可以領得到藥物，痛批防疫指揮中心用藥「謹慎小心到吝嗇」。

國民黨副秘書長王育敏表示，衛福部長陳時中態度相當傲慢，有確診病人向5家醫院請領輝瑞口服藥都失敗，陳時中卻說不會有這樣的事情，難怪昨天到醫院視察時被民眾嗆聲下台。

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王育敏指出，新冠用藥不應該一藥難求，陳時中雖說已購70萬份輝瑞新冠藥劑，為何現在配發出去的藥是如此之少？根據統計，目前到貨已有20萬，但5月1日至9日整個配發數量只有1558人，對照國內確診人數超過28萬人，配發率只有0.55%，也就是每1000人只有6人可以領得到藥物，「指揮中心為何用藥謹慎小心到吝嗇？」

她強調，這波疫情可能會達360萬人確診，換算下來，將只會配出去2萬多份新冠用藥，政府採購70萬份做什麼？難怪有些民眾會從輕症轉為重症，甚至死亡，呼籲政府不要把藥囤放在倉庫。

此外，王育敏說，國民黨也要幫兒童家長請命，這波疫情大家關注老年人，但有很多兒童也染疫，發燒問題讓家長相當心急，防疫指揮中心有義務輔導各縣市開設兒童急門診綠色通道，讓兒童獲得更好的醫治。

國民黨指出，輝瑞的Paxlovid口服藥對於高風險族群預防住院及死亡的效果良好，應在檢驗確診後盡速投藥，美國規定當醫師確認病人感染新冠肺炎後，開立處方箋，病人即可公費先取得5天的Paxlovid藥物，反觀台灣需要醫師填寫諸多表單，流程繁瑣，患者拿到藥時動輒超過5天，對於符合使用口服藥資格的確診者，由於行政卡關導致5天內拿不到藥，是否可以申請賠償？

台灣預防醫學學會理事長陳宜民指出，上週有一位確診老伯，快篩呈現陽性後，家屬趕到關渡醫院拿藥，該醫院沒有備藥，轉赴台北榮總醫院，院方卻不給藥，問題就出在「居家照顧責任區」的限制，家人只好本週一再跑到淡水馬偕醫院才拿到藥。

陳宜民痛批，這是制度殺人、醫療系統崩壞問題，政府應該說清楚講明白，為何本應是支援系統的「居家照顧責任區」，卻延誤治療時機，阻礙民眾獲得藥物。

國民黨12日召開「政府超慢部署，民眾確診無藥、兒童急診無通道」記者會。（記者羅沛德攝）

國民黨12日召開「政府超慢部署，民眾確診無藥、兒童急診無通道」記者會，國民黨文傳會副主委陳偉杰（左起）、中華民國防疫醫學會理事長王任賢、國民黨副秘書長王育敏、台灣預防醫學學會理事長陳宜民出席發表意見。（記者羅沛德攝）

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