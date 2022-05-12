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    美國務院重申不支持台獨 記者辣問：為何挺台入國際組織？

    美國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（法新社）

    美國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（法新社）

    2022/05/12 10:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前在網站上更新美台關係現況，並刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台灣獨立」等用語，引起外界熱議，美國國務院10日表示，對台立場沒有任何改變，發言人普萊斯（Ned Price）11日在記者會上再度被問及台灣議題，他明確表示，美國不支持台獨，並解釋了美方在不支持台獨的前提下，何以與台灣有密切互動。

    美國國務院發言人普萊斯11日在記者會上，再度回應台灣相關議題，他重申美國對台政策沒有改變，致力於《台灣關係法》、美中三公報與六項保證的一中政策，美方已經在公開和私下場合多次表明不支持台獨，不過雖然美國與台灣沒有外交關係，卻有非常穩固的非官方關係，對美國而言，維護台海穩定與和平是持久的利益。

    至於被問到中國頻繁派出軍機擾台，是否反而將台灣推向他們不希望看到的方向，普萊斯認為，美國會持續關注這類挑釁行動，並持續呼籲台海穩定，與台灣站在一起，面對潛在的恐嚇行為。

    另外有記者詢問，美國不支持台獨，為何卻對台軍售，且派官方代表團赴台，以及推動台灣加入國際組織？

    普萊斯指出，這是兩件非常不同的事情，美方支持台灣有意義地參與國際組織，且這些組織的成員標準不需要是國家身份，他強調世界上有許多事物要跟台灣學習，美國在公衛、經濟或氣候變遷領域都與台灣合作，這一切並不違背一中原則。

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