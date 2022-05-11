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    政院明提國教法修法 增訂無國籍學生入學規定、修正校長遴選

    立法院教育及文化委員會11日審查國民教育法部分條文修正草案，教育部次長蔡清華（右）出席逐條審查，和召委林奕華（左）交換意見。（記者廖振輝攝）

    立法院教育及文化委員會11日審查國民教育法部分條文修正草案，教育部次長蔡清華（右）出席逐條審查，和召委林奕華（左）交換意見。（記者廖振輝攝）

    2022/05/11 19:46

    〔記者李欣芳／台北報導〕立法院上個月排審在野黨立委所提「國民教育法」修正草案，審查2小時後，教育部才說行政院有版本，引發國民黨立委動怒，教育部次長長蔡清華為此多次致歉，事隔1個月，行政院會明天的院會預定通過政院版國教法，將修訂國民教育課程、教學輔導團成立等，以及修正校長遴選及聘任程序，並增訂教師參加校長遴選、增訂無國籍學生入學等規定。

    立法院教育及文化委員會4月11日排審「國民教育法」修正草案，國民黨立委主張將現行6至12歲的國民教育向下延伸，朝野立委都認為下修年齡是共識，但也認為配套準備還不足，包含師資培育、課綱制定、經費編列、法源依據等，最後全案保留；教育部則承諾以一年委外研究完成政策評估，目前教育部尚未規畫這部分提出修法。

    由於當天委員會開了一整個上午後，教育部才突然說行政院也正在研修國教法，屆時可一起討論，國民黨團批評教育部未在排審前事先告知是藐視國會，隨後藍綠吵成一團，次長蔡清華多次致歉。

    事隔1個月，行政院會將在明天提出院版「國民教育法」。教育部表示，此次修法增訂國民教育課程與教學輔導團之成立與相關事項授權規定、修正校長遴選及聘任程序規定，並增訂教師參加校長遴選，明訂校長有不適任事實處理規定；增訂無國籍學生入學規定、學校違反常態編班等處理規定等。

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