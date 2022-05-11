為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    施政報告 林智堅：8年實現數十年不可能的建設

    新竹市長林智堅今天在市議會進行施政報告，強調近8年來實現竹市數十年不可能的建設。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅今天在市議會進行施政報告，強調近8年來實現竹市數十年不可能的建設。（記者洪美秀攝）

    2022/05/11 14:07

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天到市議會，進行第10屆第7次定期會施政報告。他說，任後完成市民期盼數十年的建設，包含打通公道三、重建市立棒球場、新建市立兒童醫院、推動新竹大車站與新竹輕軌計畫等，更期盼未來大新竹能合併升格，讓大新竹的城市發展更往前邁進。

    林智堅說，他上任快8年，已完成新竹公園再生計畫、27公里微笑水岸，打造全新的休閒觀光景點；並透過設計力導入公共建設，改造公園、老舊校舍、市場、地下道、市民活動中心等，也重建新竹市立棒球場與新建大坪頂納骨塔。

    林智堅也提到，市府透過市政建設為市民生活減壓，完成一區一公托與親子館、公托增班、領先全國達成班班有冷氣、新建兒童早療中心與新竹市立馬偕兒童醫院等；並開辦共餐食堂、關懷據點及長照據點，提供長輩免費健檢、假牙補助，落實在地安老；另也規劃全齡友善的社會住宅。

    除打造竹市為友善動物城市與步行城市，他也完成動物保護教育園區、騎樓順平、東大路亮點計劃、路口纜線地下化、通學步道、客雅溪環河步道、光復路綠門戶計劃等建設。

    此外，交通建設部分更打通南寮大道與公道三，推動路平計劃、改善園區交通、新建停車場、增設YouBike並進行西大路地下道改建等，都是市民期盼多年的建設。

    而在軟實力部分，他也致力文資修復活化，完成進士第、少年刑務所演武場、下竹町、六燃廠等修復工程外，更辦理新竹300城市博覽會、兒童藝術節、2020台灣設計展、2021新竹光臨藝術節等大型活動。

    未來市府仍會持續推動新竹大車站、新竹輕軌、五楊高架延伸新竹、竹科X計畫、藝文高地等，更期盼大新竹合併升格讓整體城市發展更往前邁進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林智堅：3千個日子打造下個世代的新竹市
    2022/05/09 12:53

    林智堅：3千個日子打造下個世代的新竹市
    接待日本自民黨青年局訪團 鄭文燦、林智堅感謝日方挺台加入CPTPP
    2022/05/07 05:30

    接待日本自民黨青年局訪團 鄭文燦、林智堅感謝日方挺台加入CPTPP

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    日本自民黨青年局拜會新竹市府 林智堅感謝日支持台加入CPTPP
    2022/05/06 14:15

    日本自民黨青年局拜會新竹市府 林智堅感謝日支持台加入CPTPP
    批疫苗專線不好用 國民黨質問林智堅是否在數饅頭
    2022/04/25 14:35

    批疫苗專線不好用 國民黨質問林智堅是否在數饅頭

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    民進黨未放棄勸進新竹市 羅秉成無意參選態度堅定
    2022/04/25 12:02

    民進黨未放棄勸進新竹市 羅秉成無意參選態度堅定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播