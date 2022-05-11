轟食藥署獨厚福又達進口唾液快篩 藍委籲檢調調查

國民黨立法院黨團11日舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會，總召曾銘宗（中）、立委林德福（左）、林奕華（右）等人質疑，衛福部涉嫌圖利獲准進口唾液快篩試劑的「福又達」公司。（記者廖振輝攝）

2022/05/11 13:55

〔記者林良昇／台北報導〕食藥署核准「福又達」公司進口韓國的Gmate唾液式快篩，國民黨團今召開記者會批評，去年6月起，食藥署駁回40次、來自8個國家的唾液式快篩品牌的進口申請，理由是文件不全，今年仍然是文件不全，卻能在2週內拿到許可，有刻意護航的疑慮，呼籲檢調調查。

立院國民黨團今召開記者會，國民黨立委林奕華指出，早在去年6月開始，食藥署就收到40次唾液式快篩試劑進口申請，就算排除中國製品牌，光是韓國製唾液式快篩試劑申請就有11次，還有美國、英國、法國、德國等國唾液式快篩試劑申請，全部都以資料不全結案。

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林奕華說，福又達進口代理的Gmate唾液式快篩試劑，去年不只有福又達申請，全都以資料不全結案，但到了今年，福又達在4月15日申請，4月29日就核准通過。

林奕華質疑，食藥署核准的理由是Gmate唾液式快篩試劑在今年2月10日在澳洲上市，這次用澳洲的EUA證明取代「出產國許可製售證明正本（輸入產品適用）」文件核准，但至今Gmate一樣沒有出產國的認證，卻得到食藥署許可，其他40次申請都不通過，只有Gmate通過，難道是有關係就沒關係？

立院國民黨團總召曾銘宗表示，福又達是高端第二大股東，而福又達創辦人陳燦堅是董事法人代表，並擔任高端副董兼總經理，國民黨團高度質疑衛福部刻意護航，獨厚福又達，呼籲監察院、檢調主動介入調查。

曾銘宗痛批，醫療界盛傳指揮中心指揮官陳時中7月要「落跑」去參加台北市長選舉，國民黨團要求陳時中不要落跑，把防疫工作做好，不要心中只有政治、只有選舉，棄全民於不顧。

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