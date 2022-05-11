為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    轟食藥署獨厚福又達進口唾液快篩 藍委籲檢調調查

    國民黨立法院黨團11日舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會，總召曾銘宗（中）、立委林德福（左）、林奕華（右）等人質疑，衛福部涉嫌圖利獲准進口唾液快篩試劑的「福又達」公司。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團11日舉行「唾液快篩進口審查 有關係就沒關係 沒關係就有關係？」記者會，總召曾銘宗（中）、立委林德福（左）、林奕華（右）等人質疑，衛福部涉嫌圖利獲准進口唾液快篩試劑的「福又達」公司。（記者廖振輝攝）

    2022/05/11 13:55

    〔記者林良昇／台北報導〕食藥署核准「福又達」公司進口韓國的Gmate唾液式快篩，國民黨團今召開記者會批評，去年6月起，食藥署駁回40次、來自8個國家的唾液式快篩品牌的進口申請，理由是文件不全，今年仍然是文件不全，卻能在2週內拿到許可，有刻意護航的疑慮，呼籲檢調調查。

    立院國民黨團今召開記者會，國民黨立委林奕華指出，早在去年6月開始，食藥署就收到40次唾液式快篩試劑進口申請，就算排除中國製品牌，光是韓國製唾液式快篩試劑申請就有11次，還有美國、英國、法國、德國等國唾液式快篩試劑申請，全部都以資料不全結案。

    林奕華說，福又達進口代理的Gmate唾液式快篩試劑，去年不只有福又達申請，全都以資料不全結案，但到了今年，福又達在4月15日申請，4月29日就核准通過。

    林奕華質疑，食藥署核准的理由是Gmate唾液式快篩試劑在今年2月10日在澳洲上市，這次用澳洲的EUA證明取代「出產國許可製售證明正本（輸入產品適用）」文件核准，但至今Gmate一樣沒有出產國的認證，卻得到食藥署許可，其他40次申請都不通過，只有Gmate通過，難道是有關係就沒關係？

    立院國民黨團總召曾銘宗表示，福又達是高端第二大股東，而福又達創辦人陳燦堅是董事法人代表，並擔任高端副董兼總經理，國民黨團高度質疑衛福部刻意護航，獨厚福又達，呼籲監察院、檢調主動介入調查。

    曾銘宗痛批，醫療界盛傳指揮中心指揮官陳時中7月要「落跑」去參加台北市長選舉，國民黨團要求陳時中不要落跑，把防疫工作做好，不要心中只有政治、只有選舉，棄全民於不顧。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》李明哲、《南海血書》的真與假！
    2022/05/11 09:39

    自由開講》李明哲、《南海血書》的真與假！
    徐欣瑩率百名青年入國民黨 朱立倫：她不是為了參選
    2022/05/10 10:36

    徐欣瑩率百名青年入國民黨 朱立倫：她不是為了參選

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    新聞幕後》國民黨與自民黨青年局
    2022/05/08 05:30

    新聞幕後》國民黨與自民黨青年局
    陳時中嗆來投標 國民黨：先公布「類生技」黑箱會議紀錄
    2022/05/06 18:43

    陳時中嗆來投標 國民黨：先公布「類生技」黑箱會議紀錄

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播