國台辦稱揭露「帝吧」IP有助兩岸感情 賴瑞隆︰網軍洗腦不會有效

中國社群平台日前強制顯示用戶IP屬地，經常在網路出征台獨份子的「帝吧官微」IP屬地顯示為「中國台灣」，引發社會關注。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。（翻攝直播）

2022/05/11 13:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國社群平台日前強制顯示用戶IP屬地，經常在網路出征台獨份子的「帝吧官微」IP屬地顯示為「中國台灣」，引發社會關注。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為；民進黨立委賴瑞隆表示，中共無所不用其極對台統戰滲透，台灣主權獨立是事實，中國應改變務虛做法，透過網軍、網紅要洗腦人民，不會有任何效果。

朱鳳蓮指出，經向有關部門了解，有關網站平台切實履行主體責任，在相關頁面展示用戶帳號IP地址歸屬訊息，此舉一是為了有效治理網上謠言、不實訊息和網絡暴力訊息，二是幫助網民有效辨別網上訊息真偽。

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朱鳳蓮稱，之前出現過島內一些別有用心的人在有關網站平台蓄意製造事端，破壞兩岸交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立的事。這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。

另外，對於台灣檢方調查，花蓮縣男子尹垣程與中國裔配偶劉慧，2019年曾赴中國受訓，並利用「帝吧中央集團軍」、「帝吧根據地」等臉書社群散布防疫不實訊息。外界質疑這對夫妻是否與中國官方有私下金錢往來？朱鳳蓮回應，「有關猜測純屬是欲加之罪何患無辭」。

有台灣媒體問及，中國官方機構與這些支持一個中國的台灣新媒體帳號管理者、網紅主播之間的關係？朱鳳蓮指出，一向支持鼓勵兩岸青年交流，積極創造條件推動兩岸青年交流。隨著融媒體的發展，青年已逐漸成為兩岸線上交流的主體，通過網絡社交平台分享親身經歷和成功經驗，表達意見、互動交流，相互了解、彼此成就。

民進黨立委賴瑞隆批評，中共無所不用其極，對台統戰滲透，即便透過網紅、網軍營造出台灣心向中國，無法改變中華民國台灣主權獨立的事實。美國都已經看清中國修改美台關係事實清單，刪除「台灣是中國一部分」，世界許多國家越來越支持台灣，中國應正視中華民國台灣存在事實，不要想用各種手段欺騙台灣民眾。

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