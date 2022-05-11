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    無法去看退輔會駐美人員 馮世寬：醫生建議不要超過2小時以上航程

    退輔會主委馮世寬。（記者廖振輝攝）

    退輔會主委馮世寬。（記者廖振輝攝）

    2022/05/11 13:18

    〔記者林良昇／台北報導〕退輔會派員駐美國華府，國民黨立委陳以信關切退輔會主委馮世寬是否赴美探望駐美人員？馮世寬表示，他住院時，醫生說不要超過2小時以上航程的飛航，但已交代退輔會副主委李文忠負責。

    退輔會派員駐美，馮世寬日前表示，短期目標為輔導海外榮光會推動國民外交，中期目標加強與美國主流退伍軍人協會的實質交流，長期目標建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道，建立二軌外交。

    陳以信今在立法院外交及國防委員會質詢時關切退輔會派員赴美後續情形。陳以信提及，退輔會駐華府的派駐人員之前是在外界辦公住所辦公，是否進駐駐美代表處？馮世寬答詢指出，在6月份以後，駐美處整修完後會進駐。

    陳以信詢問，馮世寬是否親自到華府去看駐美人員？馮世寬答詢說，要看疫情狀況，他應該去，但今年沒有計畫前往。因為他今年年初三住院時，醫生特別告訴他，希望不要超過2小時以上航程的飛航，但已交代李文忠，李也去美國好幾次了。

    不過，馮世寬也指出，李文忠要到華府的時間還未定，還是要視疫情，陳以信聽了後表示，他下個月就會到美國去，會幫馮去看退輔會的駐美人員，馮則答「好」。

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