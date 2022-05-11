濫用「緩懲罰」措施違反兒少利益 監院糾正台北少觀所

台北少觀所。（資料照）

2022/05/11 12:24

〔記者吳書緯／台北報導〕監委王美玉、葉大華指出，法務部矯正署台北少年觀護所近三年濫用「緩懲罰」措施，未依規定處理少年違規事件高達741件，且調查發現各少年觀護所普遍存在各種缺失；監院司獄委員會今通過監委提案，糾正台北少觀所，並函請司法院、法務部、桃園少觀所檢討改進。

王美玉、葉大華今透過新聞稿指出，除台北少觀所近三年濫用「緩懲罰」措施外，另桃園少觀所於2020年5月發生葉姓少年遭同房4名借提之矯正學校成年收容人嚴重性霸凌事件，經調查各少觀所普遍存在「未積極連結外部資源」、「鑑別流於形式」、「法院借提及候送期間過長」等情，導致霸凌、鬥毆、搖房、性霸凌事件盛行，嚴重違反國際人權公約兒少最佳利益及成少分界原則。

請繼續往下閱讀...

因此，監察院司法及獄政委員會於今日通過王美玉、葉大華所提的調查報告，通過糾正台北少觀所，並函請司法院、法務部、桃園少觀所檢討改進。

查案監委調查發現，台北少觀所自2019年2月起至2021年4月有濫用「緩懲罰」措施，未依規定處理少年違規事件741件，雖稱「以教育取代處罰」，但未依規定落實輔導及整合外界資源，涉嫌美化違規數字，且部分案例涉及管教人員「大管小」、縱容「強凌弱」的偏差次文化，甚至涉嫌掩蓋被害少年遭圍毆成傷等情事，導致所內霸凌、鬥毆、搖房事件盛行，違反國際公約。

此外，查案監委指出，桃園少觀所於2020年5月發生未滿17歲的葉姓少年在舍房內，遭4人室友以極為殘忍的手段凌虐及性霸凌，該事件雖是所方自行發現，並依規定進行調查、通報，但該所將初次觸法且身形瘦弱、性格內向的17歲少年，與4名年滿19歲法院借提寄押的矯正學校學生（其中1人為年滿22歲觸犯殺人罪的成少犯）關押在同一舍房，亦違反國際人權公約之成少分界原則。

王美玉、葉大華表示，立法院雖於2019年修正「少年事件處理法」，明定少觀所應具有鑑別功能及相關人員應經專業訓練，法務部及司法院亦推動少觀所的改革措施，但經過本案調查，仍發現執行有所落差，要求司法院、法務部應儘速檢討改進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法