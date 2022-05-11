研究228事件撕裂族群？ 獨派替陳翠蓮教授抱不平

台灣基進今邀集獨派團體召開「5月9日台灣轉型正義挫折日」記者會。（台灣基進提供）

2022/05/11 12:08

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣基進今（11）日邀集獨派團體，召開「5月9日台灣轉型正義挫折日」記者會，指5月9日接連發生民進黨政府提名親民黨秘書長李鴻鈞任監察院副院長、台大教授陳翠蓮於公視董事審查被否決等挫折轉型正義工程重大事件，批評政府在監院人事命令上大開轉型正義倒車，公視董事審查機制也是虛偽的假中立。

台灣基進秘書長王興煥表示，監院設有國家人權委員會，國民黨與親民黨的價值與歷史，正是台灣安全與轉型正義所要「除垢」的對象。總統蔡英文提名「國親一家」的李鴻鈞出任監院副院長，不是「兼容並蓄」，而是「藏污納垢」。

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王興煥表示，公廣集團作為台灣的發聲管道，存在的意義就是要紀錄並詮釋台灣的歷史、文化、社會。但致力台灣史與轉型正義的陳翠蓮教授，卻被公視的董事遴選審查會議以「研究二二八、撕裂族群」的理由否決，反映了公視追求的不是公共理性，而是鄉愿，是對轉型正義的否定，是對台灣認同的妖魔化。

台灣基進桃園市議員參選人藍士博提到，台大歷史系教授陳翠蓮是每個台灣近代政治史研究者都一定要參考的對象。國民黨否定陳教授時，同時也否定了整個台灣史學界的研究成果和學術典範，顯示國民黨完全與台灣人文學界脫節。

藍士博指出，獨派都認為二二八事件是一場民主運動，只有國民黨一直扭曲二二八事件是族群衝突，甚至這個說法還是1983年中華民國國安局「浮塵專案」策劃出來的，國民黨是捏造台灣族群衝突的始作俑者。國民黨噤聲二二八事件40年，又抹黑二二八事件40年，難怪離台灣人的認同越來越遙遠。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，陳翠蓮教授長期投入二二八研究，對於歷史事實真相追求，為大家所認同。國民黨所推薦的幾位恐龍遴選委員對於陳教授的評論包括「撕裂族群」、「史觀過於獨特尖銳」、「特定意識形態」相當荒謬不公平。黨國意識形態的擁護者，有什麼立場指責其他人「有特定意識形態」？

針對蔡總統提名李鴻鈞為監院副院長，陳南天則說，任命李鴻鈞這樣始終不曾展現對抗威權的勇氣，立場傾中的人，將傳達給社會什麼樣的訊息？重大職位動見觀瞻，蔡英文必須要向社會交代，過去李鴻鈞在民主改革之路對於公平正義的堅持是什麼？如果沒有，就易淪為私相授受，辜負了廣大台灣人民的期待。

針對公視董事審查一事，台灣教授協會會長許文堂遺憾表示，國民黨的審查委員都是以意識形態作政治審查，以政治干預學術，以政治壓制歷史真相，以政治反對轉型正義，暴露出國民黨一貫的反動立場。陳教授沒有非要當公視董事不可，但這次事件反映出假多元之名，暴露由黨派推薦審查委員的假公平荒謬劇。

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