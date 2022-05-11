國台辦再促買中國快篩 立委痛批：提籃假燒金

中國國台辦發言人朱鳳蓮今稱，願意協助台灣有關企業機構對接相關中國生產企業洽商採購快篩試劑。（資料照，翻攝直播）

2022/05/11 12:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣Omicron本土疫情延燒，許多民眾買不到快篩試劑，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日再度表達，願意積極協助台灣有關企業機構對接相關中國生產企業洽商採購快篩試劑，就看「民進黨當局」願不願意為民所想、急民所急；對此立委批評，中共藉疫情在吃台灣豆腐，「提籃假燒金」在藉機分化。

朱鳳蓮宣稱，兩岸同胞是血脈相連的一家人，盡快戰勝疫情、恢復正常生活，是兩岸同胞的共同願望。中方始終關心台灣同胞的生命健康安全，願意盡最大努力幫助台灣同胞渡過難關，在島內口罩、疫苗和快篩試劑短缺之際，都急台灣同胞之所急，及時表達積極提供捐贈和協助的意願，展現的是真誠善意、同胞情義。

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朱鳳蓮還批評，對於中方願為台灣民眾提供防疫急需物資和疫苗試劑，「民進黨當局從來都在阻擋拒絕，總是把一己政治私利淩駕於百姓生命健康之上，其『逢陸必反』已經走火入魔，只會進一步危害台灣民眾的生命安全，造成嚴重後果」。

此外，世界衛生大會（WHA）5月22日登場，衛福部次長李麗芬將率團赴日內瓦參加相關活動。朱鳳蓮指稱，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區作為中國的一部分無權加入。關於台灣地區參與世界衛生組織活動問題，須按照一個中國原則處理。

民進黨立委王美惠對此批評，國台辦只是在說假話，藉疫情在吃台灣豆腐，中國現在疫情那麼嚴重，怎麼不去協助改善被封城民眾的生活條件。中國不斷杯葛台灣參加世界衛生組織，說要協助採購中國快篩，只是「提籃假燒金」藉機分化。

王美惠強調，台灣從來就不是中華人民共和國一部分，美國務院都已經刪除「台灣是中國一部分」「不支持台獨」等措辭，中共應正視我國家主權，也無權干涉台灣參與國際組織。

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