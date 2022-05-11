中共直升機觸台海中線 國防部判定為實戰化驗證

立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議併案審查陸海空軍刑法部分條文修正草案等案。國防部副部長王信龍會前受訪。（記者廖振輝攝）

2022/05/11 11:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機、軍艦近期在西太平洋、台灣周邊海域頻繁活動，除了「遼寧號」航艦編隊於日本石垣島南方進行艦載機起降，並持續派軍機擾我外圍空域，其中，1架次「武直-10」直升機昨還一度觸及台海中線，國防部副部長王信龍上將、國防部聯二次長顏有賢中將今日於立法院表示，該機確實越過台海中線約0.5海里（約0.9公里），而此為中共實戰化驗證，我國都會運用多重作為應處，並納入我方戰訓構想。

立法院司法及法制委員會今日審查法案，邀請王信龍率國軍官員列席備詢，王信龍會前受訪時表示，國防部在整個軍事動態、即時情資上，都能立刻應處，這代表中共任何的軍事活動，尤其是在台海周邊地區，都可以運用聯合情監偵的手段完全掌握，而且能適當預應，請民眾安心。

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國民黨立委江啟臣於會中質詢時問，中共1架次「武直-10」直升機是否飛越台海中線？我方是否廣播驅離？顏有賢表示，該機確實越過台海中線約0.5海里（約0.9公里），位處台海中線邊緣，而無論是進行相關演訓、對應外軍等，都是中共可能行動目的。

江啟臣進而問，近期中共軍機活動範圍廣及台灣南部，國防部是否洞察這些趨勢？要如何防範？而中共的演練與佈局絕對有戰略目的與目標，國防部研判為何？顏有賢表示，相關動態我方都有掌握；王信龍表示，這是中共實戰化的驗證，國軍有相關規範應處，包括廣播驅離、飛彈追監等多重作為，並納入我方戰訓構想。江追問，是否有擦槍走火風險？王表示，「委員可以放心」。

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