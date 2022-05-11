中共直升機觸台海中線 國防部判定為實戰化驗證
2022/05/11 11:11
〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機、軍艦近期在西太平洋、台灣周邊海域頻繁活動，除了「遼寧號」航艦編隊於日本石垣島南方進行艦載機起降，並持續派軍機擾我外圍空域，其中，1架次「武直-10」直升機昨還一度觸及台海中線，國防部副部長王信龍上將、國防部聯二次長顏有賢中將今日於立法院表示，該機確實越過台海中線約0.5海里（約0.9公里），而此為中共實戰化驗證，我國都會運用多重作為應處，並納入我方戰訓構想。
立法院司法及法制委員會今日審查法案，邀請王信龍率國軍官員列席備詢，王信龍會前受訪時表示，國防部在整個軍事動態、即時情資上，都能立刻應處，這代表中共任何的軍事活動，尤其是在台海周邊地區，都可以運用聯合情監偵的手段完全掌握，而且能適當預應，請民眾安心。
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國民黨立委江啟臣於會中質詢時問，中共1架次「武直-10」直升機是否飛越台海中線？我方是否廣播驅離？顏有賢表示，該機確實越過台海中線約0.5海里（約0.9公里），位處台海中線邊緣，而無論是進行相關演訓、對應外軍等，都是中共可能行動目的。
江啟臣進而問，近期中共軍機活動範圍廣及台灣南部，國防部是否洞察這些趨勢？要如何防範？而中共的演練與佈局絕對有戰略目的與目標，國防部研判為何？顏有賢表示，相關動態我方都有掌握；王信龍表示，這是中共實戰化的驗證，國軍有相關規範應處，包括廣播驅離、飛彈追監等多重作為，並納入我方戰訓構想。江追問，是否有擦槍走火風險？王表示，「委員可以放心」。