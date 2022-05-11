促轉會留下上千座蔣介石銅像待處理 花敬群：內政部壓力也很大

民進黨立委王美惠質詢內政部如何處置蔣介石銅像。（翻攝自國會頻道直播）

2022/05/11 10:47

〔記者吳書緯／台北報導〕促進轉型正義委員會任期將於5月底屆滿，所轄業務將由內政部等相關部會承接；民進黨立委王美惠今指出，全台約1500多座蔣介石銅像，促轉會只處理了約3成3，未來內政部該如何處理；內政部次長花敬群坦言，「我們壓力很大啦，遇到也要承擔起來」，並強調在做轉型正義的過程，和解是最重要的價值，未來如何處理還要討論。

立法院內政委員會今審查「土地法部分條文修正草案」，花敬群列席報告並備質詢；王美惠質詢時指出，促轉會即將在5月底結束，每年的人事費用就要近億元，未來所有的業務要移交給內政部。花敬群趕緊指出，不是所有的業務都由內政部接手，只會有部分。

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王美惠說，那也是最棘手、最難處理的是由內政部接手，例如促轉會調查全台有1500餘座的蔣介石銅像，到現在也只處理了3成3，等於還有上千座銅像未處理，內政部未來是要找公園放，還是如何處置。

花敬群表示，政府有會有基金跟制度處理，並強調「其實在做轉型正義的過程底下，和解是我們認為最重要的價值」，所以要有和解的心，處理這些事情才會順，如果有極端的觀念，都不會順，以後這項業務回歸內政部管理，希望如威權象徵遺址，討論出可以和解處理的路徑。

王美惠再度追問，是要蓋公園處置，還是處理掉呢；花敬群說，當然這還要更多討論啦，「越討論，越清楚」。王美惠表示，促轉會應該是要做到一個「坎站」，1500座銅像，只做3成3，剩下的給內政部在煩惱，並要求內政部提出處置報告。

花敬群坦言，「我們壓力很大啦，遇到也要承擔起來」，並允諾將提供報告供立委參考。

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