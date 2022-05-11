李家超高票當選港特首 謝金河：極權體制下的產物

香港第六屆行政長官選舉於8日結果出爐，由唯一的候選人、前香港政務司長李家超勝選，財信傳媒董事長謝金河指出，雖然本次李創下香港特首最高得票率，但這是極權體制下的產物。（法新社）

2022/05/11 07:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港第六屆行政長官選舉於8日結果出爐，由唯一的候選人、前香港政務司長李家超勝選，財信傳媒董事長謝金河指出，雖然本次李創下香港特首最高得票率，但這是極權體制下的產物。與此同時，無國界記者組織公布「世界新聞自由指數」，香港從原來的80退至148，對於香港接下來的變化，謝金河表示「已經可以預期」。

香港第六屆行政長官（特首）選舉結果8日出爐，李家超在北京當局精心佈局下，最終奪得99.16%的超高得票率，一如預期當選。外界認為李家超出任特首，意味香港進入「武官治港」時代，將以中國安全和穩定為施政主軸。

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謝金河昨於臉書發文指出，這次香港特首選舉只有一個人選，當選機率百分之百，這沒有什麼值得討論。他提到香港信報白丁的漫畫，畫中畫了一個人拿著1416的牌子，1416正是這次李家超的得票，白丁更用了「一世一路一條心」這一個標題，像是在期許香港的未來。

謝金河表示，本次李家超得票率99.16%，創了香港特首最高得票率，比起先前的特首不到7成的得票率超出許多，相比過去特首都經過激烈競爭產生，這次形同欽定，是極權體制下的產物，也象徵香港未來的方向。

謝金河說，對極權統治的國家，選舉只是一個形式，像是2003年非洲盧安達選出梅卡加當總統，得票率高達95%，2007年敍利亞選出阿塞德當總統，得票率97.66%，西方世界都覺得不可思議。習近平在2013年的18大選總書記及軍委主席時，得到2955張贊成票，也刷新歷史紀錄，到了2018年的19大，2970票全部都投贊成票，反對、棄權一票也沒有，更成為「世界紀錄」。

謝金河也提到，先前無國界記者組織公布「世界新聞自由指數」，中國排在175，排在最後第180的是北韓，而香港從原來80退至148，排名甚至比索馬利亞，利比亞，柬埔寨，哥倫比亞還低。

謝金河指出，中共在1949年由人民代表選出第一任主席毛澤東，當時只有1票投反對票，那個人是燕京大學教授張東蓀，雖然事後毛澤東表示寬宏大肚，但1951年張東蓀就被批鬥，死在秦城監獄。謝金河認為「中國的傳統由這裡開始！這次李家超把香港帶回中國的正統，香港接下來的變化，已經可以預期」。

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